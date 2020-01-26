Из госгимназии Кохтла-Ярве ушли 43 ученика

Государственную гимназию Кохтла-Ярве, где преподавание идет полностью на эстонском, с начала года покинули 43 ученика, пишет rus.err.ee.
Директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур в передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga) сказал, что это не катастрофа для школы и большинству из ушедших просто не подходили культура, обычаи и требования их школы.
"Взрослый ученик не сидит на полу в общественном месте. Образованный молодой европеец, когда ест шницель, использует не только вилку, но и нож", - привел примеры культуры и обычаев завкафедрой гуманитарных предметов Кохтла-Ярвеской гимназии Айнар Рууссаар.
Рууссаар также отметил, что в их школе нет разделения на русские и эстонские компании: ученики общаются исходя из общих интересов, а не из языка или национальности.