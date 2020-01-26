Вс, 26.01.2020
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Из госгимназии Кохтла-Ярве ушли 43 ученика

Кохтла-Ярвеская госгимназия открылась нынче 1 сентября.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Государственную гимназию Кохтла-Ярве, где преподавание идет полностью на эстонском, с начала года покинули 43 ученика, пишет rus.err.ee.

Директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур в передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga) сказал, что это не катастрофа для школы и большинству из ушедших просто не подходили культура, обычаи и требования их школы. 

"Взрослый ученик не сидит на полу в общественном месте. Образованный молодой европеец, когда ест шницель, использует не только вилку, но и нож", - привел примеры культуры и обычаев завкафедрой гуманитарных предметов Кохтла-Ярвеской гимназии Айнар Рууссаар.

Рууссаар также отметил, что в их школе нет разделения на русские и эстонские компании: ученики общаются исходя из общих интересов, а не из языка или национальности. 

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