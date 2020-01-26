Из госгимназии Кохтла-Ярве ушли 43 ученика

Директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур в передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga) сказал, что это не катастрофа для школы и большинству из ушедших просто не подходили культура, обычаи и требования их школы.

"Взрослый ученик не сидит на полу в общественном месте. Образованный молодой европеец, когда ест шницель, использует не только вилку, но и нож", - привел примеры культуры и обычаев завкафедрой гуманитарных предметов Кохтла-Ярвеской гимназии Айнар Рууссаар.