Жестко: вход в одну из главных достопримечательностей Венеции с апреля станет платным

Venezia Radio TV передаёт, что с апреля туристы смогут попасть в собор либо за плату, либо по бесплатной квоте.

Цена билета пока не называется, забронировать его можно будет на сайте храма. При этом известно, что будет возможно и посещение по бесплатной квоте, но число таких билетов ограничено (сколько именно их будет — также пока неясно).

Для верующих посещение собора останется бесплатным, их пустят в храм через отдельный вход.

Отмечается, что сейчас базилику Сан-Марко ежедневно посещают до 15 000 туристов.