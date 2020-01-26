Вс, 26.01.2020
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Жестко: вход в одну из главных достопримечательностей Венеции с апреля станет платным

Eelmisel nädalal tabasid Veneetsiat viimase 50 aasta tõsiseimad üleujutused, mille kahjud võivad ulatuda kuni miljardi euroni. Püha Markuse väljakult kuiva jalaga üle saamiseks tuli veel sellelgi nädalal kasutada spetsiaalseid kõrgendusi.

ФОТО: Andres Haabu

В рамках борьбы с избыточным турпотоком и в целях ограничения числа посетителей собора Святого Марка власти Венеции решили сделать вход в этот храм платным, пишет портал Tourister.

Venezia Radio TV передаёт, что с апреля туристы смогут попасть в собор либо за плату, либо по бесплатной квоте.

Цена билета пока не называется, забронировать его можно будет на сайте храма. При этом известно, что будет возможно и посещение по бесплатной квоте, но число таких билетов ограничено (сколько именно их будет — также пока неясно).

Для верующих посещение собора останется бесплатным, их пустят в храм через отдельный вход.

Отмечается, что сейчас базилику Сан-Марко ежедневно посещают до 15 000 туристов.

Новая система входа будет запущена в апреле. Деньги от продажи билетов направят на реконструкцию собора, пострадавшего от наводнения в конце прошлого года. Ущерб оценивается в 3 млн евро.

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