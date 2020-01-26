Вс, 26.01.2020
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Маршрутка из Петербурга перевернулась на трассе «Нарва»: погибла пассажирка, пятеро пострадали

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Авария с участием маршрутки произошла в Волосовском районе Ленобласти 26 января. Водитель не совладал с транспортом на гололеде, погибла пассажирка, передает fontanka.ru.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 11 утра на 80-м км трассы «Нарва» водитель маршрутки № 851 Петербург — Сланцы не справился с управлением и вылетел в правый кювет.

В аварии пострадали пятеро, а 27-летняя пассажирка получила серьезные травмы и скончалась на месте. Всего в маршрутке находилось 12 человек.

По данным 47news, «Газелью» управлял 61-летний водитель. Нарушений за ним практически не замечено. Сам автобус 2019 года выпуска. Возможной причиной аварии мог стать гололёд.

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