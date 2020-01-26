Картина дня: опасный водитель автобуса, такси-нарушители и поиски пропавшего

Непозволительно: водитель автобуса нарушил закон и подверг людей опасности

Помощники полицейских вчера, 25 января, утром на шоссе, проходящем через поселок Лийва, задержали трех употреблявших алкоголь водителей, один из которых был водителем перевозившего пассажиров автобуса. Читать далее...

Список: эти 42 такси Bolt нарушают закон

Согласно поступившей Таллиннским городским властям на этой неделе жалобе, в Эстонии разъезжает минимум 42 автомобиля, оказывающих услуги с помощью платформы Bolt, но при этом у них нет требуемых для таксоизвоза документов - транспортной карты. Читать далее...

В пруду нашли тело женщины

Вчера, 25 января, в 16.55 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Кярла в пруду возле улицы Охака найден труп. Читать далее...

Более 2000 человек: за сутки число зараженных коронавирусом выросло в полтора раза

Число скончавшихся от коронавируса нового типа увеличилось до 56 человек, одна из смертей впервые зафиксирована в Шанхае. Карантин в ряде городов КНР затрагивает 56 млн человек. Читать далее...

На обочине дороги найден труп человека

Сегодня, 26 января, вблизи перекрестка Тырма-Коэравере был найден труп. Читать далее...

Невиновного жителя Эстонии соцсети голословно обвинили в педофилии

Веб-констебль Яна Фролова рассказала о том, к чему может привести самодеятельность людей, использующих социальные сети в, казалось бы, благих целях. Читать далее...

Известный своими заявлениями о смерти сектора грузоперевозок бизнесмен зарабатывает солидную прибыль

Политик и предприниматель Эйнар Вальбаум обычно рисует ужасные картины будущего эстонских автоперевозчиков, но его собственная транспортная компания заработала прибыль в размере 150 000 евро. Читать далее...

Фото: около ста человек отправились искать пропавшего 28-летнего мужчину

Почти сто человек собрались в находящейся вблизи Выртсъярв деревне Пюхасте, чтобы начать поиски на местности пропавшего без вести 16 января Сийма. Читать далее...

38 дней на шлюпке в океане всей семьей: что помогло выжить после кораблекрушения