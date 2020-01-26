Тревожный прогноз главы МВФ: мир стоит на пороге новой Великой депрессии

Она считает, что в 2020-е годы финансовому сектору предстоит предотвратить традиционный вид кризисов и противостоять новым кризисам.

«Поддержание стабильности будет оставаться важной и сложной задачей в предстоящее десятилетие», – считает глава МВФ.

По ее словам, недавнее исследование МВФ показало, что накануне финансового кризиса, как правило, возрастает неравенство. Чем неравенство выше, тем сильнее риски финансовой нестабильности. Иными словами, большой разрыв в доходах между людьми и увеличение числа бедных – это питательная среда для социальной напряженности и любого рода экстремизма, что легко может спровоцировать новый экономический кризис как в эпоху Великой депрессии.