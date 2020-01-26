Вс, 26.01.2020
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Паэт стал главой наблюдательской миссии ЕС на выборах в Гайане

Урмас Паэт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назначил евродепутата Урмаса Паэта главой наблюдательской миссии ЕС на выборах в Гайане.

ЕС по приглашению президента Гайаны решил направить миссию наблюдателей в Гайану, где 2 марта пройдут всеобщие и региональные выборы.

По словам Паэта, ЕС поддерживает проведение надежных и открытых для всех выборов и укрепление институтов Гайаны. Боррель также подчеркнул, что главная цель миссии — поддержка демократических процессов в Гайане.

Гайана расположена в Южной Америке и граничит с северной частью Атлантического океана, Суринамом и Венесуэлой. Это единственная англоязычная страна Южной Америки.

Ядро миссии уже находится в Гайане и будет оставаться в стране до конца избирательного процесса. В феврале к этой группе присоединятся 14 долгосрочных наблюдателей, которые будут направлены в разные регионы страны. На неделю выборов к ним присоединятся еще 20 наблюдателей. Непосредственно после дня выборов миссия выступит с первоначальным заявлением и проведет пресс-конференцию в столице страны Джорджтауне. Миссия также представит окончательный рапорт с рекомендациями по проведению следующих выборов.

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