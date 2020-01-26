Паэт стал главой наблюдательской миссии ЕС на выборах в Гайане

По словам Паэта, ЕС поддерживает проведение надежных и открытых для всех выборов и укрепление институтов Гайаны. Боррель также подчеркнул, что главная цель миссии — поддержка демократических процессов в Гайане.

Ядро миссии уже находится в Гайане и будет оставаться в стране до конца избирательного процесса. В феврале к этой группе присоединятся 14 долгосрочных наблюдателей, которые будут направлены в разные регионы страны. На неделю выборов к ним присоединятся еще 20 наблюдателей. Непосредственно после дня выборов миссия выступит с первоначальным заявлением и проведет пресс-конференцию в столице страны Джорджтауне. Миссия также представит окончательный рапорт с рекомендациями по проведению следующих выборов.