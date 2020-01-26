Вс, 26.01.2020
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В США зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

Viirushaigustel on praegu pidupäev.

ФОТО: Elmo Riig

Третье заболевание новым коронавирусом было зарегистрировано в Калифорнии в Соединенных Штатах, сообщает Reuters со ссылкой на источники из сферы здравоохранения.

Как выяснилось, заразился вирусом путешественник из Ухани, который приехал в Штаты из Китая. В настоящее время его изолировали.

По данным медиков, заболевший находится в нормальном состоянии.

Вирус, которым заразились более 2000 человек во всем мире, убил уже 56 человек в Китае. По данным агентства, очаг коронавируса был найден на рынке морепродуктов в Ухани, где незаконно продавали диких животных.

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