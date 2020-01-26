В США зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

Как выяснилось, заразился вирусом путешественник из Ухани, который приехал в Штаты из Китая. В настоящее время его изолировали.

Вирус, которым заразились более 2000 человек во всем мире, убил уже 56 человек в Китае. По данным агентства, очаг коронавируса был найден на рынке морепродуктов в Ухани, где незаконно продавали диких животных.