Единственный в Эстонии производитель спирта терпит огромные убытки

Возникает вопрос, как вообще выжить в подобной ситуации. Годовой отчет компании показывает, что собственный капитал держится за счет «других резервов». Обычно это означает, что владельцы вкладывают деньги в компанию.

Согласно последнему отчету, в 2018 году убытки Estonian Spirit составили чуть более 800 000 евро. В то же время их оборот остается стабильным и составляет около двух миллионов евро. О больших победах или поражениях не сообщается. Из отчета следует, что они производят зерновой спирт Premium, органический спирт Organic, различные органические дистилляты и солодовый спирт.

C ноября 2017 года Estonian Spirit OÜ - единственный производитель защищенной географической маркировкой Estonian Vodka. Также интересно, что до 90 процентов органического спирта экспортируется в швейцарскую алкогольную монополию в Алкосуи, что означает соответствие высоким стандартам качества.

В последнее время Estonian Spirit существенно сократил число сотрудников. Если летом 2018 года там работало 34 человека, в конце прошлого года их было 9. Это перекликается с недавними новостями о том, что Estonian Spirit закроет раквереский завод по производству спирта и перенесет все производство в деревню Моэ.

Хотя первоначально планировалось сделать крупные инвестиции в раквереский завод, сегодня это оказалось неразумным, сообщил Свен Иванов BNS в конце прошлого года. Он добавил, что решение было принято и производственные действия были завершены, но переезд еще не начался, и завод все еще находится в Раквере.