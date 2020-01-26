Власти КНР сообщили об угрозе заражения коронавирусом в инкубационный период

По словам чиновника, заразившиеся опасным коронавирусом люди становятся "ходячими источниками инфекции" даже при том, что в первые дни они у них не проявляются явные признаки болезни. По данным властей КНР, инкубационный период коронавируса 2019-nCoV составляет от одного дня до двух недель. Что касается угрозы мутации этого вируса, то китайские ученые до сих пор не могут оценить ее риск, отметил Сяовей.

"Пока мы не смогли найти первоисточник коронавируса 2019-nCoV, и нам не ясны риски его мутации и пути распространения, - заявил Сяовей, добавив, что в ближайшие дни и недели в этой области могут произойти изменения". Информация о степени опасности, которую вирус представляет для людей разных возрастов, также продолжает меняться, добавил он. Признаки заражения китайским коронавирусом поначалу напоминают симптомы простуды и гриппа: это кашель, повышенная температура, головная боль, тошнота и общая слабость.

Симптомы китайского коронавируса

От коронавируса 2019-nCoV, которым на данный момент заразились уже 2051 человек по всему миру, в КНР скончались 56 пациентов. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Китайские власти полагают, что очагом распространения инфекции стал рынок морепродуктов в городе Ухань. 23 января власти КНР приняли решение прервать транспортное сообщение с этим городом, население которого составляет 11 млн человек, а также с расположенным в 70 км от него городом Хуанган, где проживает 7,5 млн человек. Однако, по информации агентства AFP, еще до введения карантина в ходе новогодних празднований из города успели выехать около пяти миллионов человек.

Со своей стороны, мэр города Ухань заявил в воскресенье, 26 января, что число пациентов в городе с диагнозом 2019-nCoV может в ближайшее время увеличиться до 1000 человек. Это предположение он обосновал числом проводимых в настоящее время в больницах обследований.

Коронвирус 2019-nCoV относится к тому же семейству, что и вирус SARS

По данным британской газеты The Guardian, различные транспортные ограничения, вызванные распространением коронавируса, затронули еще около 20 городов в Китае, в том числе Пекин и Шанхай. Кроме того, 26 января китайские власти ввели запрет на торговлю дикими животными и поместили под карантин все скотоводческие фермы в стране.