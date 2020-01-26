Вс, 26.01.2020
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  • Жители Эстонии за прошлый год заказали из миллионы посылок из Китая

Жители Эстонии за прошлый год заказали из миллионы посылок из Китая

Посылка.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Жители Эстонии предпочитают европейским интернет-магазинам китайские. Среди посылок продолжают лидировать товары из Поднебесной, причем нормы производства в Китае нередко не соответствуют европейским, а налог с оборота остается неуплаченным, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Жители Эстонии, уже который год отдают предпочтение товарам из Китая. В общей сложности за прошлый год в Эстонию было доставлено более 11 млн посылок, из которых 6 млн - посылки из стран третьего мира, 90% из которых - товары из Китая.

Люди заказывают товары из Китая по разным причинам, нередко именно потому, что в нашей стране этих вещей просто не достать.

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