Жители Эстонии за прошлый год заказали из миллионы посылок из Китая

Жители Эстонии предпочитают европейским интернет-магазинам китайские. Среди посылок продолжают лидировать товары из Поднебесной, причем нормы производства в Китае нередко не соответствуют европейским, а налог с оборота остается неуплаченным, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Жители Эстонии, уже который год отдают предпочтение товарам из Китая. В общей сложности за прошлый год в Эстонию было доставлено более 11 млн посылок, из которых 6 млн - посылки из стран третьего мира, 90% из которых - товары из Китая.
Люди заказывают товары из Китая по разным причинам, нередко именно потому, что в нашей стране этих вещей просто не достать.