Вс, 26.01.2020
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Кобе Брайант погиб при крушении вертолета

Kobe Bryant

ФОТО: Harry How/AFP

Как сообщает Sports.ru, легендарный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета.

Крушение произошло в воскресенье утром в городе Калабасас, штат Калифорния. Причина аварии выясняется.

Согласно источникам, Брайант путешествовал на своем частном вертолете вместе с еще тремя пассажирами и пилотом. Никто из находившихся в вертолете не выжил.

Жены Брайанта Ванессы на борту воздушного судна не было.

Брайант на протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы выступал за «Лейкерс». Кобе является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также 18 раз участвовал в Матче всех звезд.

Брайант завершил карьеру в 2016 году.

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