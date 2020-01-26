Пн, 27.01.2020
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Келли Сильдару завоевала золотую медаль X-Games в слоупстайле

Kelly Sildaru Aspeni X-mängude rennisõidus.

ФОТО: Phil Ellsworth / ESPN Images

В американском Аспене продолжаются Всемирные экстремальные игры. В женском слоупстайле победу одержала фаворитка, Келли Сильдару.

17-летняя Сильдару, выигравшая вчера золото в хафпайпе, не оставила шанса своим конкуренткам, показав более сложную программу, которую откатала практически безошибочно. Перед последней попыткой Сильдару уже знала, что чемпионство у нее в кармане, но все равно показала сверхсложные прыжки, к которым судьи даже при все желании не могли придраться.

Второе и третье места заняли швейцарка Сара Хефлин и американка Мэгги Войзин.

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