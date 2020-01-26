Келли Сильдару завоевала золотую медаль X-Games в слоупстайле

17-летняя Сильдару, выигравшая вчера золото в хафпайпе, не оставила шанса своим конкуренткам, показав более сложную программу, которую откатала практически безошибочно. Перед последней попыткой Сильдару уже знала, что чемпионство у нее в кармане, но все равно показала сверхсложные прыжки, к которым судьи даже при все желании не могли придраться.