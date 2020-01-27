Анетт Контавейт пробилась в четвертьфинал Australinan Open

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт победила в трех сетах польскую теннисистку Игу Швёнтек.
Контавейт проиграла первый сет 6:7, но в двух других смогла сломить сопротивление восходящей звезды польского тенниса 7:5, 7:5.
Первые два сета шли в напряженной борьбе - соперницы не отпускали друг дружку более чем на гейм, а в третьей партии Контавейт вела 3:0 и 5:1, но Швёнтек сумела сравнять счет к десятому гейму. К счастью, Контавейт нашла в себе силы додавить соперницу и двенадцатый гейм третьего сета принес первой ракетке мира победу в почти трехчасовом матче.
Для Контавейт четвертьфинал стал первым за карьеру, также до Контавейт ни одна из эстонских теннисисток не проходила дальше четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.