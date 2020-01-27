Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 80

Власти расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. С 26 января запрещена торговля дикими животными, а на все скотоводческие фермы наложен карантин. Парки развлечений "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостановили работу. Кроме того, свыше 56 млн человек в 18 городах провинции Хубэй фактически находятся под карантином.

Глава Всемирной организации здравоохранения едет в КНР

Между тем генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР. Он намерен провести консультации с правительством и экспертами в медицинской сфере.

ВОЗ ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. Организация объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов мог стать источником заражения, считают китайские вирусологи.