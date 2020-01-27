Сборная России установила антирекорд

Серия началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На следующих четырех этапах (в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке) россияне не смогли занять призовых мест. Следующий турнир – чемпионат мира, который пройдет с 12 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Последними подиумами были серебро Александра Логинова в гонке преследования 14 декабря и серебро женской команды в эстафете в тот же день.

Прошлый антирекорд был установлен в 2016 году – тогда российские биатлонисты впервые не взяли медалей на чемпионате мира и не попадали в призы 25 гонок подряд.

Серия закончилась на первом этапе КМ сезона-2016/17 в Эстерсунде, когда Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков был вторым.