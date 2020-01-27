В Эстонии 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста

На церемонии с речами выступят министр образования и науки Майлис Репс, председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон и глава дипломатического корпуса и посол Бразилии Роберто Колин. Также с обращением выступит посол Израиля Дов Сегев-Стейнберг. Молитву прочтет главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

В 14.30 в Центре еврейской общины (Кару, 16, Таллинн) будут вручены награды лучшим участникам конкурса сочинений "Клоога и Аушвиц 75 - как это касается меня сегодня". Также откроется выставка, подготовленная совместно Еврейской общиной Эстонии и посольством Румынии "Фото еврейского Бухареста".

Завтра, 28 января, в 16.00 в музее Vabamu состоится презентация книги Ирины Стельмах "Строить страну. Сионизм в Эстонской Республике (1918-1940). В 17.30 состоится экскурсия историка и научного сотрудника Эстонского института исторической памяти Олева Лийвика. Подробная информация о мероприятии доступна на сайте музея Vabamu.