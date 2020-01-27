"Реал" возглавил таблицу чемпионата Испании

Лидерство команде Зидана принесла трудная гостевая победа над "Вальядолидом" 1:0. Нападающие "Реала" не забивают уже пять матчей кряду, поэтому за форвардов отдуваются защитники - Начо Фернандес на 78-й минуте принес "Реалу" победу.

"Барселона" в гостях уступила 0:2 "Валенсии". "Летучие мыши" еще пару недель назад находились на 13-м месте, но нашли свою игру и даже "Барселона" пала под натиском валенсийцев - дублем во встрече отметился Макси Гомес.

"Атлетико" продолжает черную полосу - в Кубке Короля "матрасники" потерпели поражение от клуба третьего дивизиона, в чемпионате "Атлетико" сыграл вничью 0:0 с "Леганесом", который занимает вторую с конца строку турнирной таблицы. Неудача с аутсайдером отбросило попопечных Диего Симеоне на пятое место.