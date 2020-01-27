Сокращенное производство и мобильные камеры принесли рекордное количество штрафов

Если в 2018 году полицейские выписали менее 200 000 штрафов, то в прошлом году их число приблизилось к четверти миллиона. Несмотря на то, что число штрафов в прошлом году было рекордным, средняя сумма штрафов в последние годы уменьшалась. Например, в прошлом году общая сумма штрафов была меньше чем, в 2015-м и 2016 годах.

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Руководитель службы профилактики и ведения производства по проступкам Департамента полиции и погранохраны Хейко Михкельсон сообщил, что в прошлом году стражи правопорядка уделили гораздо больше внимания дорожному надзору, что позволило задержать на 27 процентов больше нарушителей.

«Это стало возможно благодаря новому сокращенному производству, которое позволяет нам активнее вмешиваться в опасную деятельность. Также на число выписанных штрафов повлияло введение в эксплуатацию мобильных камер слежения за скоростью, что позволило повысить присутствие на самых опасных дорожных участках», - сказал Михкельсон.

Сокращенное производство в случае дела о проступке начало действовать в начале прошлого года. При сокращенном производстве нет необходимости оформлять то же количество документов, что в случае обычного производства. Полиция оформляет сокращенное производство в случае, если отсутствовала непосредственная угроза жизням людей или имуществу.

По словам гендиректора полиции Эльмара Вахера, сокращенное производство позволяет полицейским экономить драгоценное рабочее время.

«В рамках сокращенного производство решение принимается за семь минут, а раньше подобная процедура занимала до 20 минут. Сокращенное производство позволяет нам активнее заниматься нарушениями Закона о дорожном движении. Исследования показывают, что улучшению ситуации на дорогах больше всего способствует быстрое и непосредственное вмешательство, а также компетентное производство. Это все возможно благодаря сокращенному производству», - сказал Вахер.

В прошлом году полицейские уделили дорожному надзору 517 449 рабочих часов, а в позапрошлом – 450 901 часов. Активнее всего полицейские патрули следили за соблюдением скоростного режима — на это было потрачено 39 процентов рабочего времени. 21 процент рабочего времени было посвящено проверке водителей на трезвость, 18% водителям, поведение которых на дороге представляло опасность для окружающих, 12 процентов совершавшим рискованные действия пешеходам и велосипедистам, а шесть процентов времени полицейские следили за тем, как люди используют ремни безопасности.

В 2019 году полицейские провели рекордное число рейдов «Дуют все», в рамках которых водителям пришлось пройти проверку 921 527 раз. Всего было задержано 7145 нетрезвых водителей, у 37 процентов из которых было выявлено уголовно наказуемая степень опьянения, то есть не менее 1,5 промилле.

Полиция начала использовать передвижные камеры слежения за скоростью в июле прошлого года. Всего за прошлый год камеры слежения за скоростью зафиксировали 22 203 нарушения.