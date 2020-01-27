Опрос: более 60% жителей Эстонии не готовы меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee провел исследование среди более чем 3400 работников, чтобы выяснить, в каких сферах можно уже сегодня работать с более коротким рабочим днем и готовы ли работники ради 6-часового рабочего дня потерять в зарплате.

Почти две трети работников (65%) не согласились бы на уменьшение зарплаты ради 6-часового рабочего дня. В противовес им, 28% отметили, что согласились бы на меньшую зарплату. Почти каждый четвертый работник (23%) согласился бы ради более короткого рабочего дня на 10-процентное уменьшение зарплаты, 3% – на 20-процентное уменьшение, а 1% работников готовы во имя 6-часового рабочего дня получать зарплату даже на 30% меньше. Кроме того, 7% работников отметили, что их рабочий день уже сейчас составляет менее 8 часов.

«Если с завтрашнего дня был бы введен 6-часовой рабочий день, резко выросла бы тенденция сверхурочной работы, – считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – На эстонском рынке труда царит дефицит рабочей силы, вызвавший у работников рост трудовой нагрузки. В связи с увеличением рабочей нагрузки многим работникам не хватает даже 8-часового рабочего дня, а последние исследования показали, что сверхурочную работу выполняют 43 % работников. Однако подобное перерабатывание не является жизнеспособным решением проблемы дефицита рабочей силы».

Хенри Аувяэрт добавил, что интерес к гибкому рабочему дню явно существует, на что указывают и результаты последнего исследования, в котором почти половина работников ИТ-сектора выразила готовность зарабатывать меньше ради более короткого рабочего дня. «Похоже, что работодатели, способные на сегодняшний день предложить более короткий рабочий день, могут нанять в свою команду специалистов с меньшими затратами на оплату труда», - сказал он.

Работники ИТ-сектора готовы к более короткому рабочему дню

На фоне остальных сфер явно выделяется сектор инфотехнологии, где почти половина отвечавших (47%) готова потерять в зарплате ради того, чтобы меньше работать. Каждый десятый работник ИТ-сектора готов пожертвовать даже 20 % своей зарплаты, чтобы не работать по 8 часов в день. В результате исследования также выяснилось, что в ИТ-секторе уже сейчас более короткий рабочий день распространен в два раза больше, чем в других сферах – 14% работников данного сектора отметили, что они работают меньше 8 часов в день.

Из других сфер потерять в зарплате ради более короткого рабочего дня согласны представители сферы ассистирования (35%), а также работники сферы маркетинга, рекламы и PR (34%). Меньше всего согласны потерять в зарплате ради более короткого рабочего дня работники государственного сектора (19% отвечавших).

У кого нет надежды на более короткий рабочий день?