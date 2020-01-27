Опрос: более 60% жителей Эстонии не готовы меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня

Шестичасовой рабочий день или четырехдневная рабочая неделя – идея интригующая, но готовы ли жители Эстонии потерять в зарплате ради более короткого рабочего времени?
Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee провел исследование среди более чем 3400 работников, чтобы выяснить, в каких сферах можно уже сегодня работать с более коротким рабочим днем и готовы ли работники ради 6-часового рабочего дня потерять в зарплате.
Почти две трети работников (65%) не согласились бы на уменьшение зарплаты ради 6-часового рабочего дня. В противовес им, 28% отметили, что согласились бы на меньшую зарплату. Почти каждый четвертый работник (23%) согласился бы ради более короткого рабочего дня на 10-процентное уменьшение зарплаты, 3% – на 20-процентное уменьшение, а 1% работников готовы во имя 6-часового рабочего дня получать зарплату даже на 30% меньше. Кроме того, 7% работников отметили, что их рабочий день уже сейчас составляет менее 8 часов.
«Если с завтрашнего дня был бы введен 6-часовой рабочий день, резко выросла бы тенденция сверхурочной работы, – считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. – На эстонском рынке труда царит дефицит рабочей силы, вызвавший у работников рост трудовой нагрузки. В связи с увеличением рабочей нагрузки многим работникам не хватает даже 8-часового рабочего дня, а последние исследования показали, что сверхурочную работу выполняют 43 % работников. Однако подобное перерабатывание не является жизнеспособным решением проблемы дефицита рабочей силы».
Хенри Аувяэрт добавил, что интерес к гибкому рабочему дню явно существует, на что указывают и результаты последнего исследования, в котором почти половина работников ИТ-сектора выразила готовность зарабатывать меньше ради более короткого рабочего дня. «Похоже, что работодатели, способные на сегодняшний день предложить более короткий рабочий день, могут нанять в свою команду специалистов с меньшими затратами на оплату труда», - сказал он.
Работники ИТ-сектора готовы к более короткому рабочему дню
На фоне остальных сфер явно выделяется сектор инфотехнологии, где почти половина отвечавших (47%) готова потерять в зарплате ради того, чтобы меньше работать. Каждый десятый работник ИТ-сектора готов пожертвовать даже 20 % своей зарплаты, чтобы не работать по 8 часов в день. В результате исследования также выяснилось, что в ИТ-секторе уже сейчас более короткий рабочий день распространен в два раза больше, чем в других сферах – 14% работников данного сектора отметили, что они работают меньше 8 часов в день.
Из других сфер потерять в зарплате ради более короткого рабочего дня согласны представители сферы ассистирования (35%), а также работники сферы маркетинга, рекламы и PR (34%). Меньше всего согласны потерять в зарплате ради более короткого рабочего дня работники государственного сектора (19% отвечавших).
У кого нет надежды на более короткий рабочий день?
Меньше всего работают с коротким рабочим днем в транспортном секторе и секторе логистики, где всего 3% работников отметили, что работают меньшее количество часов в день. Сложная ситуация наблюдается также в промышленности и производстве, где в реальности наслаждаться коротким рабочим днем могут всего 4 % отвечавших. В промышленном секторе готовность меньше зарабатывать ради более короткого рабочего дня выразили 27% работников.
Не лучше обстоят дела в сфере продаж и среди руководителей, где укоротить рабочий день нет возможности или желания. Таким образом, согласно данным исследования CVKeskus.ee, работник, желающий работать менее 8 часов в день, должен обратить свой взор на ИТ-сектор.
Судя по всему, от остальной Эстонии немного оторвались Таллинн и Тарту, где наслаждаться более коротким рабочим днем могут соответственно 7% и 8% отвечавших. Однако в этих регионах существует больше ИТ-предприятий. На другом конце шкалы находятся жители Пярну, где всего 3% работников работают с более коротким рабочим днем.
Когда Эстония будет готова к более короткому рабочему дню?
С каждым десятилетием рабочей силы в Эстонии становится все меньше, и через двадцать лет нам придется довольствоваться гораздо меньшим числом работников, а, следовательно, и меньшими затратами времени на работу. «Нам неизбежно придется двигаться в том направлении, когда зависимость от проведенных на работе часов начнет уменьшаться», – считает менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
«Автоматизация и переход на цифровые технологии – это тенденции, которых не может избежать и рынок труда Эстонии, и которые, по всей вероятности, помогут нам меньше зависеть от времени, поскольку машины берут на себя рутинные задачи, отнимающие много времени. Однако сегодня в Эстонии существует еще слишком много работ, результаты которых хотят или можно измерять только временем. Более короткий рабочий день в этих сферах означал бы отрицательное влияние на результаты предприятий и в целом на экономику», - считает специалист.
«Обсуждение более гибкого рабочего времени, безусловно, необходимо, чтобы повысить готовность к автоматизации и изменить отношение к работе. Важнее, чем часы, проведенные на работе, должен стать отдохнувший и мотивированный работник, способный внести больший вклад в достижение целей предприятия», – заявил Хенри Аувяэрт.
Работники каких сфер согласны на меньшую зарплату ради более короткого рабочего дня?
Сфера деятельности
% работников, согласных на уменьшение зарплаты ради более короткого рабочего дня
Инфотехнология
47 %
Ассистирование
35 %
Маркетинг / Реклама / PR
34 %
Транспорт / Логистика
28 %
Промышленность / Производство
27 %
Строительство / Недвижимость
26 %
Продажа
26 %
Обслуживание клиентов
25 %
Общественное питание
23 %
Управление
22 %
Финансы
21 %
Государственное и публичное управление
19 %