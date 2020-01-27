Насыщенная зима эстонского клубного футбола

Все спокойно и все в порядке у "Флоры". Команда даже после трансфера лучшего бомбардира, Эрика Сорги, выглядит коллективом без слабых мест. Вратарская линия в виде Ричарда Аланда и Ингерара Паплавскиса в порядке. Защита выглядит солидно, а в полузащите конкуренция такова, что основной полузащитник сборной Эстонии Михкель Айнсалу ищет себе новый клуб.

Середняки

Тартуская "Таммека" в прошлом году провалила первый круг чемпионата, но затем, включив пятую скорость, заняла пятое место, лишь на очко опередив "Нарва Транс". В этом сезоне подопечные Коппеля не смогут при всем желании показать более лучший результат - по-прежнему финансирование "Таммеки" намного уступает клубам первой четверки и даже "Трансу", но присутствие молодых талантов, отличная работа академии, а также сыгранный состав - вот те козыри, которые помогут тартусцам в предстоящем сезоне. Основное приобретение у "Таммеки" пока лишь одно - Игорь Дударев (экс-"Левадия"). Защитные порядки комадны нуждались в усилении, если учесть нестабильную игру основной пары защитников в прошлом году. На зимнем турнире "Таммека" разгромила "Транс" 5:1 и по игре выглядела во всем матчах межсезонья коллективом с уже ясным игровым рисунком.

Что же касается "Транса", то на данный момент все говорит за то, что команде предстоит тяжелый сезон: покинули клуб основной вратарь Марко Меэритс, Йозеф Салисте, Танель Тамберг, нападающие Эрик Маквудс и Эдуард Головлев, а также литовские легионеры. Пока на смену им нет никого - даже украинский нападающий Юрий Голубка, тренировавшийся с командой с конца прошлого года и заключивший контракт, был отправлен восвояси. Пока "Транс" тестирует игроков, среди которых известный по выступлениям за "Инфонет" Офусу Аппиа и бывший полузащитник "Левадии" Марек Кальюмяэ. У "Транса" много талантливой молодежи, но она пока не готова выдерживать темп и уровень Премиум-лиги.

Борьба за выживание

Как и в прошлом году за право остаться в Премиум-лиге будут сражаться четыре команды: "Тулевик", "Курессааре", "Калев" и новичок, таллиннский "Легион".

"Тулевик" лишился основного вратаря Карла Роберта Нымма, приобретя ему на замену Матеаса Мадика из "Виймси", выступающего в третьем по силе дивизионе Эстонии. Главным приобретением же команды Сандера Поста стал Павел Марин, у которого не пошли дела в "Левадии". Однако команда из Вильянди нуждается в еще трех-четырех опытных игроках, среди которых точно будет нападающий, на подмогу Каймару Саагу.

"Курессааре" прежде всего удивил выбором тренера - в конце прошлого года клуб с Сааремаа подписал контракт с Романом Кожуховским. По словам наставника, тренировочным процессом и играми он доволен, но главная проблема островитян заключается в том, что команда разделена как бы на две части: половина в Таллинне, половина в Курессааре. Однако такая ситуация для "Курессааре" не в новинку - так было по крайней мере уже лет десять. Кожуховский желает сделать "Курессааре" более стабильным и профессиональным клубом, но без усиления точно не обойтись - а вот кого удастся привлечь в свои ряды "Курессааре" - большая загадка. Пока в команде на просмотре игроки из молодежных команд "Флоры" и "Пайде".

Таллиннский "Калев" в прошлом году играл сверхмолодым составом под руководством дебютировавшего на посту главного тренера Александра Дмитриева. Итог выступления был успешен - восьмое место, а в этом году "Калев" собирается взойти на строчку выше, как минимум. Дмитриев получил необходимый опыт, а состав таллиннцев пополнили опытные Танель Тамберг и Эдуард Головлев. Также в списке приобретений команды Сорен Калдма (экс-"Пайде") и проведший прошлый год в "Маарду" Альгер Джумадил.