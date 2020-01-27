Насыщенная зима эстонского клубного футбола

Чуть больше месяца осталось до начала очередного сезона Премиум-лиги, высшей лиги эстонского футбольного чемпионата. Что происходит в командах Премиум-лиги - в обзоре спортивной редакции Rus.Postimees.
Январь-февраль месяц команды Премиум-лиги традиционно проводят в насыщенных тренировках и участвуют в Зимнем турнире в таллиннском манеже Эстонского футбольного союза. Турнир призван решить задачу нехватки контрольных матчей клубов и уже целую пятилетку с этой задачей справляется. Причиной, по которой Эстонский футбольный союз организовал данное соревнование, стал тот факт, что эстонские клубы не располагают финансовыми возможностями для организации сборов в теплых странах в межсезонье. Конечно, есть "Флора", "Левадия" - которые могут выезжать за рубеж на товарищеские матчи и сборы, но в основной массе команды имеют лишь такое финансирование, которое позволяет им хоть как-то держаться на плаву, не помышляя о роскоши сборов в на теплом турецком или кипрском побережье.
Лидеры
В этом году за чемпионство будут бороться четыре клуба: "Флора", "Левадия", "Калью" и "Пайде". Два клуба претерпели в это межсезонье кардинальные перемены как по составу, так и по тренерскому штабу: "Левадия" пригласила на пост наставника Мартина Рейма, а "Нымме Калью" в этом сезоне возглавит друг-соперник Рейма, Марко Кристал. Именно "Калью" считается на данный момент если не аутсайдером, то точно не одним из главных претендентов на титул. Сложно сказать, не растерял ли свои тренерские таланты Марко Кристал за время отустсвия в Премиум-лиге, а также как Кристал сработается со своим главным помощником, Сергеем Тереховым. Терехов повидал на своем веку многих главных тренеров "Калью", а в один из сезонов и сам возглавлял команду. В "Левадии" огромная роль в успехах клуба принадлежала помощнику Кристала, Индреку Зелински. В межсезонье клуб покинули ведущие нападающие Роберт Кирсс и Макс Мата, а также опорный полузащитник Реджинальд и вратарская бригада в полном составе. Из Нарвы "Калью" привлек в свои ряды вратаря Марко Мееритса, а также Карела Усту из клуба Первого финского дивизиона. "Калью" нуждается в усилении каждой полевой линии, особенно нападения, куда кандидатов после ухода Никиты Андреева в испанский чемпионат искала и "Левадия", подписавшая знакомого эстонским болельщикам по выступлениям за "Инфонет" Манушо. С одной стороны у "Левадии" особых проблем в комплектовании нет - команду пополнили Брент Леписту (экс-"Флора"), Тревор Эльхи (экс-"Калью" и "Инфонет"), воспитанник киевского "Динамо", защитник Зураб Очигава и Роберт Кирсс (экс-"Калью"), но требуется усиление в центр защиты, нужен еще один нападающий, да и в центр поля игроки на ротацию. От Мартина Рейма в "Левадии" ждут успеха на двух фронтах - чемпионство и проход минимум во второй раунд Лиги Европы. Сможет ли справиться Рейм, который несколько отвык от клубной работы - один из главных вопросов начала сезона.
"Пайде" и Вячеслав Заховайко готовятся к покорению очередной вершины в эстонском футболе. Команду усилили Йозеф Салисте, опытный Сергей Мошников, нападающий сборной Уганды Идриса Лубега. Бизнес-модель "Пайде" основывается на поиске и последующей продаже молодых талантов, в основном из Африки, и она уже приносит команде свои плоды - последним таким переходам стал трансфер в словацкую "Трнаву" Яна Майкла Яо. Единственная потеря команды - Хенри Вялья перешедший во "Флору". Единственная проблема команды на данный момент - отсутствие сильного второго вратаря: если по ходу сезона сломается Март Тоом, ставший одним из лучших вратарей прошлого сезона, то подопечным Вячеслава Заховайко придется непросто.
Все спокойно и все в порядке у "Флоры". Команда даже после трансфера лучшего бомбардира, Эрика Сорги, выглядит коллективом без слабых мест. Вратарская линия в виде Ричарда Аланда и Ингерара Паплавскиса в порядке. Защита выглядит солидно, а в полузащите конкуренция такова, что основной полузащитник сборной Эстонии Михкель Айнсалу ищет себе новый клуб.
Середняки
Тартуская "Таммека" в прошлом году провалила первый круг чемпионата, но затем, включив пятую скорость, заняла пятое место, лишь на очко опередив "Нарва Транс". В этом сезоне подопечные Коппеля не смогут при всем желании показать более лучший результат - по-прежнему финансирование "Таммеки" намного уступает клубам первой четверки и даже "Трансу", но присутствие молодых талантов, отличная работа академии, а также сыгранный состав - вот те козыри, которые помогут тартусцам в предстоящем сезоне. Основное приобретение у "Таммеки" пока лишь одно - Игорь Дударев (экс-"Левадия"). Защитные порядки комадны нуждались в усилении, если учесть нестабильную игру основной пары защитников в прошлом году. На зимнем турнире "Таммека" разгромила "Транс" 5:1 и по игре выглядела во всем матчах межсезонья коллективом с уже ясным игровым рисунком.
Что же касается "Транса", то на данный момент все говорит за то, что команде предстоит тяжелый сезон: покинули клуб основной вратарь Марко Меэритс, Йозеф Салисте, Танель Тамберг, нападающие Эрик Маквудс и Эдуард Головлев, а также литовские легионеры. Пока на смену им нет никого - даже украинский нападающий Юрий Голубка, тренировавшийся с командой с конца прошлого года и заключивший контракт, был отправлен восвояси. Пока "Транс" тестирует игроков, среди которых известный по выступлениям за "Инфонет" Офусу Аппиа и бывший полузащитник "Левадии" Марек Кальюмяэ. У "Транса" много талантливой молодежи, но она пока не готова выдерживать темп и уровень Премиум-лиги.
Борьба за выживание
Как и в прошлом году за право остаться в Премиум-лиге будут сражаться четыре команды: "Тулевик", "Курессааре", "Калев" и новичок, таллиннский "Легион".
"Тулевик" лишился основного вратаря Карла Роберта Нымма, приобретя ему на замену Матеаса Мадика из "Виймси", выступающего в третьем по силе дивизионе Эстонии. Главным приобретением же команды Сандера Поста стал Павел Марин, у которого не пошли дела в "Левадии". Однако команда из Вильянди нуждается в еще трех-четырех опытных игроках, среди которых точно будет нападающий, на подмогу Каймару Саагу.
"Курессааре" прежде всего удивил выбором тренера - в конце прошлого года клуб с Сааремаа подписал контракт с Романом Кожуховским. По словам наставника, тренировочным процессом и играми он доволен, но главная проблема островитян заключается в том, что команда разделена как бы на две части: половина в Таллинне, половина в Курессааре. Однако такая ситуация для "Курессааре" не в новинку - так было по крайней мере уже лет десять. Кожуховский желает сделать "Курессааре" более стабильным и профессиональным клубом, но без усиления точно не обойтись - а вот кого удастся привлечь в свои ряды "Курессааре" - большая загадка. Пока в команде на просмотре игроки из молодежных команд "Флоры" и "Пайде".
Таллиннский "Калев" в прошлом году играл сверхмолодым составом под руководством дебютировавшего на посту главного тренера Александра Дмитриева. Итог выступления был успешен - восьмое место, а в этом году "Калев" собирается взойти на строчку выше, как минимум. Дмитриев получил необходимый опыт, а состав таллиннцев пополнили опытные Танель Тамберг и Эдуард Головлев. Также в списке приобретений команды Сорен Калдма (экс-"Пайде") и проведший прошлый год в "Маарду" Альгер Джумадил.
Новичок этого сезона - сверхамбициозный таллиннский "Легион". Команда Дениса Белова в прошлом году выиграла с огромным преимуществом Первую лигу, но первая встреча с клубом Премиум-лиги, которая состаялась в рамках матча Кубка Эстонии, закончилась поражением 0:7. В этом году "Легион", который явно нацелен на места в середине таблицы, пополнили 40-летний вратарь Павел Лондак, а также собственные воспитанники, перешедшие из "Флоры" и МЮПА Герман Шлейн и Максим Гусев, возможно, что в нападении у "Легиона" появится и Альберт Проза, восстанавливающийся после травмы колена. "Легион" на данный момент - команда-загадка. Если по потенциалу таллиннцы идут в кандидатах на места в середине таблицы, то минусом команды является отсутствие тренерского опыта на высшем уровне. Если старт не удастся, то, возможно, первое изменение в тренерском составе произойдет именно в клубе-новичке Премиум-лиги.