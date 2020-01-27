Юферева-Скуратовски: изменения в законе ликвидируют проблему безгражданства нынешних и будущих детей

Можно ли назвать изменения в закон о гражданстве большим прорывом? Скорее всего нет, но изменения ликвидируют проблему безгражданства среди нынешних и будущих детей, рожденных в Эстонии.

К сожалению, решить эту проблему сразу, в составе нынешнего правительства не удастся. Это лишь очередной шаг к решению проблемы безгражданства.

Нужно также понимать, что закон подразумевает "временное окно". Если родители не подадут соответствующее заявление до 18-летия ребенка, то ему впоследствии придется сдавать экзамен. Так что лучше не слушать оппозиционные фантазии о фейковом гражданстве, а сделать этот шаг, тем самым облегчив жизнь сыну или дочери.

Я также считаю, что гражданство по его правам неправильно разделять на два сорта: потомственное и полученное по натурализации. Ведь у последней категории граждан, гражданство могут и отобрать за какие-то прегрешения.