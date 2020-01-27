Экс-советник рассказал о намерении Трампа шантажировать Киев военной помощью

По словам Болтона, глава Белого дома в августе 2019 года заявил ему, что не хочет размораживать одобренные Конгрессом 391 млн долларов, пока Киев не поможет с проведением расследования. Значительная часть средств - 250 млн долларов - предназначалась Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. Деньги были разблокированы лишь в сентябре 2019 года.

Джон Болтон уже выразил готовность дать показания в Сенате на слушаниях об импичменте. При этом Трамп запретил ряду сотрудников своей администрации участвовать в расследовании.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

В декабре ряд западных СМИ сообщили, что администрация президента США запустила процедуру замораживания помощи Украине всего через полтора часа после телефонного разговора Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля. Однако в администрации Трампа отрицают связь между этой беседой и приостановкой помощи Украине.

Обнародование содержания разговора Трампа и Зеленского привело к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах, ставшему причиной запуска процедуры импичмента президента. Сенат США 21 января начал рассматривать конкретные обвинения в адрес Трампа.