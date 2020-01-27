Нужна ваша помощь: пропал 62-летний мужчина

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летнего Харри, который две недели назад, 15 января, ушел из дома в Кяревере и чье местонахождение до сих пор не установлено.
Полиция проверила всевозможные адреса, куда мог отправиться пропавший, поиски продолжаются и в настоящий момент. При проверке одного из адресов выяснилось, что 15 января Харри отправился к другу в деревню Синикюла в волости Тарту, откуда, по словам друга, он должен был пойти в магазин «Лаэва». У него не было с собой телефона, и о его местонахождении с 15 января ничего неизвестно. Много лет назад он также пропадал на месяц, тогда его нашли в одном из заброшенных домов в районе Супилинн в Тарту.
Рост Харри составляет около 180 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы. Он мог быть одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки. Уходя из дома, он имел при себе сине-черный рюкзак.
Всех, кто видел подходящего под описание человека, или знает, где он может находиться, просят сообщить об этом по номеру 112.