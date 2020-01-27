Пн, 27.01.2020
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  • Пожар в Ласнамяэ чуть не закончился трагедией: в дымовом датчике отсутствовали батарейки

Пожар в Ласнамяэ чуть не закончился трагедией: в дымовом датчике отсутствовали батарейки

Спасатель.

ФОТО: Mailiis Ollino

В воскресенье, 26 января, вечером в таллиннском районе Ласнамяэ вспыхнул пожар в многоквартирном доме, из-за которого в опасности оказались два человека, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.

В 17.00 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре. В одной из квартир дома на улице Викерлазе загорелось кресло, огонь также охватил подоконник.

Спасатели помогли выбраться из квартиры двоим пострадавшим и передали их скорой помощи. Одного из находившихся в квартире людей доставили в больницу на медосмотр.

В квартире был дымовой датчик, но в нем не было батареек.

Подробности и причины инцидента выяснит дальнейшее расследование.

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