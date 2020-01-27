Здание посольства США в Багдаде пострадало от ракетного удара

Здание посольства США в столице Ирака в воскресенье, 26 января, пострадало от ракетных ударов. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди подтвердил факт ракетного обстрела и выступил с его осуждением. Силы безопасности республики расследуют происшествие в Багдаде, подчеркнул он. По сведениям иракского телеканала Al-Sumaria, не менее трех человек получили ранения. На данный момент никто не взял на себя ответственность за ракетный обстрел, передает Deutsche Welle.