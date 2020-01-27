Современные рабочие платформы лишают безработных компенсаций

Суть распределительной экономки – делиться своим имуществом с другими: например, машиной, велосипедом, жилым помещением – и наряду с основной работой получать таким образом дополнительный доход. Многим это помогает лучше справляться в этой жизни, а особенно большую помощь могло бы приносить тем, кто остался без работы.

Попросившая об анонимности бывшая сотрудница Bolt осталась без работы два года назад. Она работала в секторе общественных связей и после окончания проекта встала на учет как безработная и получала пособие: «Уже на первой встрече консультант Кассы страхования от безработицы сказал, что как безработная я не могу предлагать свои услуги в Bolt».

Рабочие платформы недопустимы

Такой же ответ от Кассы страхования от безработицы получила и руководитель правительственных отношений Северных стран и Стран Балтии Bolt Сандра Сярав, когда обратилась в учреждение, предложив безработным подрабатывать в фирме до того момента, пока они не найдут работу. Касса страхования от безработицы от предложения отказалась, поскольку в Эстонии действует требование полной безработицы и закон не позволяет работать и на основании платформ.

В Эстонии в Bolt работает несколько тысяч водителей, более половины из них - с частичной занятостью. А среди безработных почти треть имеет высшее образование и более половины из них сидят без работы в течение короткого промежутка времени. «То есть ты является специалистом в какой-то сфере деятельности и ищешь работу. Это время могло бы быть идеальным, чтобы подзаработать без потери компенсации по страховке от безработицы», - считает Сярав.

Представитель Bolt привела в пример, что в отпуске по уходу за ребенком работать можно, но человек теряет пропорциональную часть компенсации. По словам Сярав, такая же система могла бы действовать и в отношении безработных.

Основательница опорной интернет-среды Helpific и член Эстонского союза распределительной экономики Кейу Розимяги говорит, что проблема давно назрела. Через Helpificu люди с особыми потребностями и пожилые люди могут заказать помощников-добровольцев или какие-то платные услуги. Очень часто помощников не хватает. «Есть люди, желающие выполнять разовую работу, чтобы подзаработать, но такая возможность сразу отпадает, если человек стоит на учете в Кассе страхования от безработицы, - говорит Роозимяги. – Мы видим возможность привлечь безработных в качество дополнительных ресурсов в сектор социальной опеки, тем более что многие из них находятся на грани бедности. Государству нет никакой пользы от того, что они сидят дома, ничего не делают и опускаются».

Сейчас закон позволяет безработному временно сниматься с учета. Но, во-первых, это сложно из-за бюрократии, - нужно сняться с учета, а после, например, одного рабочего дня снова встать на учет - а во-вторых, безработные не решаются пойти по этому пути.