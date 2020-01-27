Современные рабочие платформы лишают безработных компенсаций

Если получающий от Кассы страхования от безработицы компенсацию человек хочет подзаработать, в том числе и посредством дигитальной платформы, он утратит право на получение компенсации. Таким образом, у людей, выполняющих такую работу, нет никаких социальных гарантий. Но в ближайшие годы ситуация должна измениться, пишет Postimees.
Суть распределительной экономки – делиться своим имуществом с другими: например, машиной, велосипедом, жилым помещением – и наряду с основной работой получать таким образом дополнительный доход. Многим это помогает лучше справляться в этой жизни, а особенно большую помощь могло бы приносить тем, кто остался без работы.
Попросившая об анонимности бывшая сотрудница Bolt осталась без работы два года назад. Она работала в секторе общественных связей и после окончания проекта встала на учет как безработная и получала пособие: «Уже на первой встрече консультант Кассы страхования от безработицы сказал, что как безработная я не могу предлагать свои услуги в Bolt».
Рабочие платформы недопустимы
Такой же ответ от Кассы страхования от безработицы получила и руководитель правительственных отношений Северных стран и Стран Балтии Bolt Сандра Сярав, когда обратилась в учреждение, предложив безработным подрабатывать в фирме до того момента, пока они не найдут работу. Касса страхования от безработицы от предложения отказалась, поскольку в Эстонии действует требование полной безработицы и закон не позволяет работать и на основании платформ.
В Эстонии в Bolt работает несколько тысяч водителей, более половины из них - с частичной занятостью. А среди безработных почти треть имеет высшее образование и более половины из них сидят без работы в течение короткого промежутка времени. «То есть ты является специалистом в какой-то сфере деятельности и ищешь работу. Это время могло бы быть идеальным, чтобы подзаработать без потери компенсации по страховке от безработицы», - считает Сярав.
Представитель Bolt привела в пример, что в отпуске по уходу за ребенком работать можно, но человек теряет пропорциональную часть компенсации. По словам Сярав, такая же система могла бы действовать и в отношении безработных.
Основательница опорной интернет-среды Helpific и член Эстонского союза распределительной экономики Кейу Розимяги говорит, что проблема давно назрела. Через Helpificu люди с особыми потребностями и пожилые люди могут заказать помощников-добровольцев или какие-то платные услуги. Очень часто помощников не хватает. «Есть люди, желающие выполнять разовую работу, чтобы подзаработать, но такая возможность сразу отпадает, если человек стоит на учете в Кассе страхования от безработицы, - говорит Роозимяги. – Мы видим возможность привлечь безработных в качество дополнительных ресурсов в сектор социальной опеки, тем более что многие из них находятся на грани бедности. Государству нет никакой пользы от того, что они сидят дома, ничего не делают и опускаются».
Сейчас закон позволяет безработному временно сниматься с учета. Но, во-первых, это сложно из-за бюрократии, - нужно сняться с учета, а после, например, одного рабочего дня снова встать на учет - а во-вторых, безработные не решаются пойти по этому пути.
Соучредитель и исполнительный директор дигитальной платформы по посредничеству в поиске работы Кристьян Ванаселья сказал, что неоднократно подчеркивалось, что люди должны активно заниматься только поиском работы.
«Бывают и такие ситуации, когда люди говорят, что не решаются пользоваться рабочими платформами: вдруг их снимут с учета и они потеряют даже этот маленький доход, который получают в виде государственной помощи», - рассказал он.
Распределительная экономика позволила бы людям очень быстро возвращаться на рынок труда: «Это не секрет, что всем предприятиям в нынешней сложной обстановке очень трудно найти хороших работников. Если они видят отличного кандидата, который мог бы быть заинтересован в долгосрочной работе, они делают предложение при первой же возможности».
Устаревший закон
Центр политических исследований Praxis в ходе проведенного в прошлом году исследования пришел к выводу, что в Эстонии важной проблемой безработицы является недостаточная социальная защита: ставки компенсаций низкие, а компенсации и пособия получает лишь малая часть безработных, что в итоге не может уберечь человека от впадения в бедность. В 2018 году компенсацию по страхованию от безработицы или пособие по безработице в среднем получали 47 процентов зарегистрированных безработных.
Вторая проблема заключается в том, что закон отстал от времени, а по сравнению с 2002 годом, когда его приняли, рынок труда во многом изменился. Действующий закон предлагает социальные гарантии при традиционных рабочих отношениях. И работник, и работодатели платят налог страхования от безработицы. Если трудовые отношения заканчиваются и человек встает на учет в качестве безработного, он начинает получать от Кассы страхования от безработицы компенсацию, рассчитанную на основании его стажа.
Сегодня доход все большего количества людей складывается из нескольких источников. Согласно исследованию Praxis, проведенному в 2018 году, как минимум раз в неделю небольшие или крупные работы через распределительные платформы выполняет почти восемь процентов жителей страны работоспособного возраста.
Многие новые формы работы сейчас не дают защиты страхования от безработицы. Например, Bolt не является работодателем водителя, он лишь предлагает услугу посредничества. Таким образом, водитель является не работником Bolt, а его бизнес-партнером. Являясь FIE или собственником предпринимательского аккаунта, часы, отработанные в Bolt, не учитываются ни в стаже страховки от безработицы, ни при начислении компенсации по страховке. Если бы это была основная работа, ситуация была бы еще более сложной.
По данным Министерства социальных дел, в Эстонии 8600 предпринимателей-частных лиц (FIE), у которых параллельно нет рабочих отношений. Та же ситуация у собственников предпринимательских аккаунтов, которых почти 1000, а также у членов органов контроля управления, которых около 13 500.
Кроме водителей, курьеров и членов правления такая же проблема имеется, например, у руководителей хоров, нянек, специалистов, работающих в индустрии красоты и так далее.
Прошлогоднее исследование Praxis показало, что у 90 процентов руководителей коллективов, участвовавших в Празднике песни и танцев, руководство коллективами является дополнительной работой. «На должности руководителя хора человек имеет очень слабую социальную защиту и неважные условия труда, поэтому движение Праздников песни и танца в подобном виде находится в опасности», - сказала руководитель Эстонского союза руководителей хоров Хели Юргенсон.
По словам руководителя отдела трудозанятости Министерства социальных дел Брит Раммуль, министерство разрабатывает идеи, как компенсации по безработице могли бы лучше соответствовать сложившейся на рынке труда ситуации.
«Если с членом правления заключен трудовой договор, за него платится социальный налог и налоги по страхованию от безработицы, то, став безработным, он получит право на получение вспомогательных денег. Если он является членом органа контроля управления в ином виде, то сейчас у него такого права не возникает. Хотя работа и должность одинаковые», - объяснила проблему Раммуль.
Денежное ограничение как решение
Законопроект о компенсациях по безработице хотят подготовить в этом году, но его применение планируется начать в 2022 году. Это происходит по той причине, что речь идет о крупных изменениях, которые нуждаются в обсуждении с участниками процесса и анализе влияния. И Эстонский союз распределительной экономики, и Bolt в качестве решения поддерживают введение денежного ограничения. «Ты можешь зарабатывать за час и два евро, и двести. Сумма, которую ты можешь заработать в то время, когда являешься зарегистрированным в качестве безработного, могла бы быть меньше минимальной зарплаты. Или можно было бы договориться о предельной ставке, при получении больше которой компенсация по безработице начинает уменьшаться», - объяснила Сярав.
Ванаселья считает, что систему налогообложение сейчас нужно лучше объяснять людям: «В тех местах, где люди имеют больше права на принятия самостоятельного решения о том, как организовать свою работу, вероятнее всего, у него возникает и большая обязанность самому думать о том, откуда поступают деньги, которые государство выделяет на компенсации, сколько и куда он платит налогов, и как он это организует».
По словам Сярав, каждый водитель Bolt должен сам позаботиться о том, как он платит налоги, поскольку если человек не платит налоги, то у него нет социальных гарантий.