Почему обновления Windows 10 стали проблемными и это до сих пор не исправлено

Бардак с Windows Update началась с выходом обновления Windows 10 October 2018 Update чуть больше года назад, пишет Ixbt.com. Тогда апдейт привел к удалению документов, фото и других файлов с компьютеров. После этого майское обновление Windows 10 May 2019 прошло более или менее гладко. Однако ежемесячные апдейты снова оказались проблемными. Например, была ошибка с излишней нагрузкой на процессор, сломанные меню «Пуск» и даже панель задач, проблемы с подключением к интернету, и так далее.

Большое осеннее обновление November 2019 Update принесло поломку «Проводника». А недавнее критическое обновление Windows 10 вызывает «синий экран смерти».

По словам бывших сотрудников, одна из главных состоит в том, что Microsoft изменила процесс тестирования обновлений. Когда-то у компании была целая команда для тестирования обновлений с отдельными «отрядами» для разных направлений, таких как драйверы или интерфейс. Все члены команды обсуждали недоработки на ежедневных собраниях. Кроме того, они тестировали обновления как автоматически, так и в ручную на реальных, а не виртуальных, системах.

В 2014 году Microsoft избавилась от этой команды и прекратила тестирование обновлений на реальных конфигурациях для большинства случаев.