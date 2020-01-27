Пн, 27.01.2020
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  • Мужчина попался пьяным за рулем за две недели до того, как ему должны были вернуть водительские права

Мужчина попался пьяным за рулем за две недели до того, как ему должны были вернуть водительские права

Пьяный водитель.

ФОТО: Eero Vabamägi

43-летнего Сергея, который в конце лета на пять месяцев остался без водительских прав, поймали пьяным за рулем всего за две недели до того, как он должен был получить обратно права, и суд назначил ему новое наказание, передает Pärnu Postimees.

Сергея, у которго забрали водительские права с 16 августа по 15 января, задержали пьяным за рулем Ford Mondeo вечером второго января, то есть менее, чем за две недели до возвращения прав: алкометр показал, что в одном литре выдыхаемого воздуха содержалось 1,39 мг алкоголя.

Суд наказал Сергея восемью месяцами тюремного заключения, приговор не будет приведен в исполнение, если в течение полутора лет испытательного срока он выполнит контрольные требования и примет участие в социальной программе.

Сергей признал себя виновным в суде и в порядке ускоренного производства согласился с запрошенным прокурором наказанием.

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