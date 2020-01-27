Мужчина попался пьяным за рулем за две недели до того, как ему должны были вернуть водительские права

43-летнего Сергея, который в конце лета на пять месяцев остался без водительских прав, поймали пьяным за рулем всего за две недели до того, как он должен был получить обратно права, и суд назначил ему новое наказание, передает Pärnu Postimees.
Сергея, у которго забрали водительские права с 16 августа по 15 января, задержали пьяным за рулем Ford Mondeo вечером второго января, то есть менее, чем за две недели до возвращения прав: алкометр показал, что в одном литре выдыхаемого воздуха содержалось 1,39 мг алкоголя.
Суд наказал Сергея восемью месяцами тюремного заключения, приговор не будет приведен в исполнение, если в течение полутора лет испытательного срока он выполнит контрольные требования и примет участие в социальной программе.
Сергей признал себя виновным в суде и в порядке ускоренного производства согласился с запрошенным прокурором наказанием.