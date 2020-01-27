Керсти Кальюлайд: ложь и полуправда могут стать почвой для нового зла

Кальюлайд сказала, что концлагерь Клоога был одним из первых мест в мире, где ранней осенью 1944 года задокументировали ужасы Холокоста. «В таких местах сложно подобрать слова, поскольку связанные с ними смерть, унижение, боль и бесчеловечность ощущаются в них и сегодня. Но мы никогда не должны забывать о преступлениях против человечности. Их порождает поощряемая человеконенавистническими идеологиями ненависть, а если мы позволим забвению, лжи и полуправдам вновь захватить власть, это может стать почвой для нового зла и новых кошмаров», - сказала президент.

«В этих местах и в эти годовщины мы должны вновь и вновь вспоминать о своем долге сопротивляться любой попытке отрицания Холокоста или оправдания любых преступлений против человечности, не говоря о геноцидах. Мы должны рассказывать об этих ужасах уже школьникам и объяснять, что привело к столь жутким страницам в истории человечества. Это мера нашей человечности и одна из гарантий того, что мы сможем предотвратить повторение этих преступлений», - сказала Кальюлайд.