Проверка факта: закрытие «Спутника» было незаконным?

УТВЕРЖДЕНИЕ

Вот кусок из этого письма: «Журналистам „Спутника“ был выдвинут беспрецедентный ультиматум: уйти с работы до 1 января, или подготовиться к тюремному заключению. Мне трудно представить, чтобы в Эстонии, пойдя против всех прав и свобод, могли бы отправить в тюрьму 30 журналистов».

Кроме того, Эстонию в противоправной деятельности обвинила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. «Мы очень надеемся, что Эстония все же прекратит свою беспрецедентную противоправную деятельность, передумает»,- сказала она в сообщении «ТАСС», которое передал ERR. Российское посольство в Эстонии в своем заявлении утверждало: «На издание, строго руководствующееся законами Эстонии, оказывается невероятное административное давление, которое больше напоминает прямое преследование».

ПРОВЕРКА

Прежде всего, нужно уточнить, что «Спутник», как СМИ существует и дальше. Редакция распущена, но сайт своей работы не прекратил и по-прежнему официально доступен.

Причиной закрытия редакции «Спутника» был тот факт, что против генерального директора материнского предприятия «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева введены санкции. Согласно им, страны Европейского союза должны заморозить «все денежные средства и экономические ресурсы, которые принадлежат следующим лицам (в списке санкционных лиц, в числе прочих, находится и Дмитрий Киселев), или находятся в их собственности, распоряжении или под их контролем».

Согласно правилам хорошего тона санкций ЕС, допустимо прерывать любые экономические отношения и с предприятиями, чье имущество частично находится под контролем санкционного лица. Таким образом, в случае если «Спутник» даже частично находился под контролем Киселева, его закрытие является законным.

В Эстонии исполнение санкций регулирует Закон о международных санкциях, согласно которому, нарушение санкций может принести денежное наказание, или до пяти лет лишения свободы, таким образом, власти Эстонии были обязаны заниматься этим делом.

В отличие от высказываний Маргариты Симоньян, речь не идет о беспрецедентном шаге. В 2015 году британский банк Barclays закрыл счет «Спутника». В 2016 году был закрыт сайт «Спутника» с латвийским доменом. Эстония не является первой европейской страной, которая попыталась уменьшить поле деятельности «Спутника».

Кроме того, нужно отметить, в письме Симоньян нет контекста. В случае «Спутника» речь идет об издании, которое неоднократно обвиняли в пропаганде и разжигании ненависти. Борец с пропагандой «Пропастоп» собрал подписи под требованием о закрытии эстонского домена «Спутника», поскольку, по словам представителей ресурса, целью «Спутника» является «смешение журналистики и пропаганды, чтобы усыпить бдительность аудитории в плане содержания материала».