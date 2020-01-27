Упавший в Афганистане самолет принадлежал ВВС США. Ранее сообщалось о пассажирском самолете

При этом талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США. Местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате. Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете не комментируют. Ранее американские военные заявили, что изучают информацию о рухнувшем в Афганистане самолете.

Ранее в понедельник афганские СМИ сообщили, что в провинции Газни якобы потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 110 человек. СМИ утверждали, что лайнер принадлежал национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines и упал на территории, подконтрольной талибам.

Однако позднее афганский перевозчик опроверг эти сообщения. "Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ ... не являются правдивыми, проблем с полетами над Афганистаном не наблюдается", - говорилось в заявлении авиакомпании в фейсбуке.