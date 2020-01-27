Эстонский олимпийский комитет повысил пособия тренерам в рамках подготовки к Олимпийским играм и расширил систему премий

Эстонский олимпийский комитет с января 2020 года обновил принципы премирования медалистов международных титульных соревнований и их тренеров, а также принял решение повысить пособия индивидуальным тренерам спортсменов, входящих в программу подготовки к Олимпийским играм, сообщает пресс-служба ЭОК.
По словам Урмаса Сыырумаа, президента Эстонского олимпийского комитета, важно отдавать должное медалистам за то, что они защищают честь Эстонии и благодаря им на международных титульных соревнованиях развевается над подиумом сине-черно-белый флаг. «Чтобы завоевать медаль, необходимо проделать невероятную работу. Для премирования медалистов титульных соревнований и их тренеров ЭОК разработана система, в которую исполнительный комитет вносит изменения каждые пару лет. В этот раз цель усовершенствования системы заключается в ее расширении, чтобы признания удостаивались также заслуги спортсменов, зарекомендовавших себя на мировом и европейском уровне и их тренеров. В частности это касается наших спортивных надежд», – сказал Сыырумаа.
В премировании за медали, завоеванные в видах спорта и видах соревнований, входящих в программу Олимпийских игр, Эстонский олимпийский комитет руководствуется с января 2020 года нижеследующими принципами*:
Взрослые:
· Размер премии чемпиона мира вырастет с 40 000 евро до 50 000 евро. Размер премий за завоеванную на чемпионате мире серебряную и бронзовую медали – 20 000 евро и 15 000 евро соответственно – останется прежним.
· Размер премии за золотую медаль, завоеванную на чемпионате Европы, снизится с 19 000 евро до 15 000 евро, однако впредь ЭОК также будет награждать денежными премиями серебряных и бронзовых призеров чемпионатов Европы. Спортсмен, взявший серебро на чемпионате Европы, может рассчитывать на денежную премию в размере 10 000 евро, а бронзовый призер – на премию в размере 5000 евро.
· Размер премий за олимпийские медали не изменится. Премия олимпийского чемпиона продолжит составлять 100 000 евро, серебряного призера – 70 000 евро и бронзового призера – 45 000 евро.
Юниоры и возрастная категория U23:
До сих пор денежных премий удостаивались золотые медалисты юниорских чемпионатов мира в олимпийских видах спорта (в размере до 10 000 евро) и золотые медалисты юниорских чемпионатов Европы в олимпийских видах спорта (в размере до 7000 евро). С нынешнего года ЭОК также будет премировать серебряных и бронзовых медалистов юниорских чемпионатов мира в олимпийских видах спорта и призеров титульных соревнований в возрастной категории U23 следующим образом:
· Размер премии за золотую медаль в юниорской категории или возрастной категории U23, завоеванную на чемпионате мира, составит 5000 евро, за серебряную медаль – 3000 евро и за бронзовую медаль – 2000 евро.
· Размер премии за золотую медаль в юниорской категории или возрастной категории U23, завоеванную на чемпионате Европы, составит 4000 евро, за серебряную медаль – 2000 евро, за бронзовую медаль – 1000 евро.
В премировании команд ЭОК руководствуется нижеследующими принципами: в случае команд из двух человек сумма предусмотренной за медаль премии делится между двумя спортсменами; в случае команд из четырех или более человек назначается двукратная сумма премии, которая делится в соответствии с количеством членов команды.
*На чемпионате мира должно быть представлено не менее 6 стран и 10 участников. При меньшем количестве стран или участников при расчете суммы премии применяется коэффициент 50%.
В неолимпийских видах спорта премируются спортсмены, завоевавшие золотые медали на чемпионатах мира или Европы среди взрослых; решение относительно суммы премии принимает исполнительный комитет ЭОК.
Тренер медалиста получает премию в размере половины суммы премии, выплачиваемой спортсмену. В качестве нововведения с нынешнего года ЭОК основой премирования тренеров является наличие действующего квалификационного свидетельства.
Дополнительно исполнительный комитет ЭОК может награждать денежными премиями за выдающиеся результаты на прочих крупных соревнованиях; решение относительно премирования принимается отдельно в каждом случае. Средства на подлежащие выплате премии выделяются по ходатайству ЭОК Министерством культуры.
По словам вице-президента Эстонского олимпийского комитета и председателя комиссии по спорту высших достижений Тыну Тынисте, ЭОК регулярно повышает выделяемые спортсменам пособия, теперь же настал черед тренеров. «Тренер играет неотъемлемую роль в рабочем процессе и развитии спортсмена. Если пособия спортсменов постепенно повышались и раньше, то теперь мы поставили цель увеличить также поддержку тренеров. Наряду с дополнительной адресной поддержкой, выделяющейся нашим спортсменам, готовящимся к Олимпийским играм в Токио, увеличение тренерских пособий является одним из приоритетов ЭОК в нынешнем году по части финансирования спорта высших достижений», – заявил Тынисте.
Индивидуальные тренеры спортсменов, вошедших в программу подготовки к Олимпийским играм, будут получать от ЭОК ежемесячные пособия в соответствии с поддержкой, оказываемой их подопечным. С февраля 2020 года пособие тренера спортсмена уровня «A» (олимпийского медалиста, медалиста чемпионата мира или чемпиона Европы) возрастет с 1500 до 1800 евро в месяц, и пособие тренера спортсмена уровня «B» (вошедшего в первую десятку на Олимпийских играх, первую восьмерку – на чемпионате мира, либо серебряного или бронзового медалиста чемпионата Европы) – с 1200 до 1400 евро в месяц. Тренерам, тренирующим спортсменов уровня «C» (перспективных спортсменов с потенциалом попадания в первую десятку мира в ближайшие годы), пособия, согласно решению комиссии по спорту высших достижений ЭОК, выделяются выборочно – они возрастут с 600 до 800 евро.
На данный момент пособия по программе подготовки к Олимпийским играм ЭОК получают 54 тренера выдающихся спортсменов и спортивных команд.
Цель пособий на олимпийскую подготовку заключается в обеспечении покрытия расходов на тренировочную деятельность (в т.ч. пособия, облагаемые подоходным и социальным налогами) выдающихся спортсменов, зачисленных либо стремящихся войти в олимпийскую сборную Эстонии, обеспечении руководящих подготовкой к Олимпийским играм тренеров гарантированной оплатой труда, а также поддержке системы медицинского обслуживания и антидопинговой деятельности.
Эстонский олимпийский комитет обеспечивает олимпийскую подготовку за счет собственных средств Международного олимпийского комитета и Эстонского олимпийского комитета, средств, поступающих из налога с азартных игр, и госбюджетных пособий. Повышение тренерских пособий стало возможным благодаря дополнительному правительственному финансированию программы Team Estonia.
В 2019 году ЭОК выплатил медалистам международных титульных соревнований и их тренерам премий на сумму свыше четверти миллиона евро.