Эстонский олимпийский комитет повысил пособия тренерам в рамках подготовки к Олимпийским играм и расширил систему премий

По словам Урмаса Сыырумаа, президента Эстонского олимпийского комитета, важно отдавать должное медалистам за то, что они защищают честь Эстонии и благодаря им на международных титульных соревнованиях развевается над подиумом сине-черно-белый флаг. «Чтобы завоевать медаль, необходимо проделать невероятную работу. Для премирования медалистов титульных соревнований и их тренеров ЭОК разработана система, в которую исполнительный комитет вносит изменения каждые пару лет. В этот раз цель усовершенствования системы заключается в ее расширении, чтобы признания удостаивались также заслуги спортсменов, зарекомендовавших себя на мировом и европейском уровне и их тренеров. В частности это касается наших спортивных надежд», – сказал Сыырумаа.

В премировании за медали, завоеванные в видах спорта и видах соревнований, входящих в программу Олимпийских игр, Эстонский олимпийский комитет руководствуется с января 2020 года нижеследующими принципами*:

Взрослые:

· Размер премии чемпиона мира вырастет с 40 000 евро до 50 000 евро. Размер премий за завоеванную на чемпионате мире серебряную и бронзовую медали – 20 000 евро и 15 000 евро соответственно – останется прежним.

· Размер премии за золотую медаль, завоеванную на чемпионате Европы, снизится с 19 000 евро до 15 000 евро, однако впредь ЭОК также будет награждать денежными премиями серебряных и бронзовых призеров чемпионатов Европы. Спортсмен, взявший серебро на чемпионате Европы, может рассчитывать на денежную премию в размере 10 000 евро, а бронзовый призер – на премию в размере 5000 евро.

· Размер премий за олимпийские медали не изменится. Премия олимпийского чемпиона продолжит составлять 100 000 евро, серебряного призера – 70 000 евро и бронзового призера – 45 000 евро.

Юниоры и возрастная категория U23:

До сих пор денежных премий удостаивались золотые медалисты юниорских чемпионатов мира в олимпийских видах спорта (в размере до 10 000 евро) и золотые медалисты юниорских чемпионатов Европы в олимпийских видах спорта (в размере до 7000 евро). С нынешнего года ЭОК также будет премировать серебряных и бронзовых медалистов юниорских чемпионатов мира в олимпийских видах спорта и призеров титульных соревнований в возрастной категории U23 следующим образом:

· Размер премии за золотую медаль в юниорской категории или возрастной категории U23, завоеванную на чемпионате мира, составит 5000 евро, за серебряную медаль – 3000 евро и за бронзовую медаль – 2000 евро.

· Размер премии за золотую медаль в юниорской категории или возрастной категории U23, завоеванную на чемпионате Европы, составит 4000 евро, за серебряную медаль – 2000 евро, за бронзовую медаль – 1000 евро.

В премировании команд ЭОК руководствуется нижеследующими принципами: в случае команд из двух человек сумма предусмотренной за медаль премии делится между двумя спортсменами; в случае команд из четырех или более человек назначается двукратная сумма премии, которая делится в соответствии с количеством членов команды.

*На чемпионате мира должно быть представлено не менее 6 стран и 10 участников. При меньшем количестве стран или участников при расчете суммы премии применяется коэффициент 50%.