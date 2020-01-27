С бумажной фабрики Ряпина в реку попал смыв остатков флексографских красок

Несчастный случай произошел 17 января, и в четверг на прошлой неделе руководитель бумажной фабрики Ряпина Михкель Пеэдимаа дал показания Инспекции окружающей среды. «Наказание, вероятно, не замедлит», - сказал он.

По словам Пеэдимаа, загрязнение произошло от флексографских красок. Эти краски на водной основе используются для печати углов. По словам Пеэдимаа, флексографские краски являются экологически чистыми и используются, например, в пищевой упаковке.

«17 января полконтейнера этой краски перевернулась, и краска протекла на пол. Большая часть краски была собрана с помощью абсорбента, но пол все-таки выкрасило в зеленый», - сказал Пеэдимаа.

Когда уборщик позже смыл загрязнение, он по ошибке вылил его в ливневую канализационную систему. Оттуда загрязненная вода попала в реку.