Пн, 27.01.2020
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  • С бумажной фабрики Ряпина в реку попал смыв остатков флексографских красок

С бумажной фабрики Ряпина в реку попал смыв остатков флексографских красок

Загрязнение реки Выханду.

ФОТО: Siim Saavik

В конце позапрошлой недели с дождевой водой в реку Выханду вытекло загрязнение с бумажной фабрики Ряпина, специалисты по окружающей среде начали разбирательство, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Несчастный случай произошел 17 января, и в четверг на прошлой неделе руководитель бумажной фабрики Ряпина Михкель Пеэдимаа дал показания Инспекции окружающей среды. «Наказание, вероятно, не замедлит», - сказал он.

По словам Пеэдимаа, загрязнение произошло от флексографских красок. Эти краски на водной основе используются для печати углов. По словам Пеэдимаа, флексографские краски являются экологически чистыми и используются, например, в пищевой упаковке.

«17 января полконтейнера этой краски перевернулась, и краска протекла на пол. Большая часть краски была собрана с помощью абсорбента, но пол все-таки выкрасило в зеленый», - сказал Пеэдимаа.

Когда уборщик позже смыл загрязнение, он по ошибке вылил его в ливневую канализационную систему. Оттуда загрязненная вода попала в реку.

Загрязнение реки Выханду.

ФОТО: Siim Saavik

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