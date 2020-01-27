Пн, 27.01.2020
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МВД объяснило, почему высшим чиновникам министерства выплатили премии

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Назначение премий всем трем вице-канцлерам и четырем главам отделов Министерства внутренних дел связано с дополнительными усилиями, которые они прилагают на работе, передает Rus.ERR.

"Человек получает зарплату за обычную работу. Предпосылка выплаты премии - ситуация, когда выполнение работы потребовало существенных дополнительных усилий. Один из вариантов [таких усилий], например, когда руководители тратят на выполнение своих должностных обязанностей существенную часть своего личного времени по вечерам и выходным", - сообщила ERR глава кадрового отдела МВД Айви Сирп.

Приказом канцлера министерства Лаури Лугна премии в размере 2400 евро были выписаны вице-канцлерам Райво Кюйту, Пирет Лиллевяли и Виоле Мурд. 

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