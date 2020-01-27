МВД объяснило, почему высшим чиновникам министерства выплатили премии

"Человек получает зарплату за обычную работу. Предпосылка выплаты премии - ситуация, когда выполнение работы потребовало существенных дополнительных усилий. Один из вариантов [таких усилий], например, когда руководители тратят на выполнение своих должностных обязанностей существенную часть своего личного времени по вечерам и выходным", - сообщила ERR глава кадрового отдела МВД Айви Сирп.