Ключ к климатической нейтральности хранится в Юлемисте

«Смысл в том, чтобы производство электричества было рассеянным, распределенным по потребителям. Если использовать для транспорта примарной энергии газовую сеть, что дешевле всего, но производить электричество у потребителя, мы избежим платы за доставку. К тому же газовая сеть обычно не исчезает в результате шторма, землетрясения и т.п. С линиями электропередач постоянно что-то происходит, а если с ними ничего не происходит, где-то что-то закоротит на подстанции, и опять отключение электричества. Рассеянное производство уменьшит такие риски», - сказал Ыунпуу.

Если исчезнет электричество

Он привел в пример центры данных Microsoft, энергобезопасность которых важна сама по себе. Центр данных хочет мощность 100-200 мегаватт, что требует проведения высоковольтной линии, большой трансформаторной станции, выпрямителей и т.д. И если что-то случится, центр данных перестанет работать. Во избежание этого у центра должны быть запасные генераторы. Системы UPS, которые очень дороги и которые бывают необходимы всего в 2% от рабочего времени. Таким образом, чтобы обеспечить работоспособность центра данных, необходимо увеличить изначальную инвестицию в два раза.

«Microsoft решил это так: образно говоря, один центр данных состоит из тысячи серверных стояков, каждый из которых содержит несколько серверов мощностью примерно несколько десятков киловатт. На каждый стояк устанавливается своя система топливного элемента, которая из природного газа там же на конце стояка производит для него электричество. Таким образом, сохранение информации достигается, даже из тысяч стояков у сотни откажет сервер или генератор тока».

Самое замечательное свойство топливного элемента состоит, по словам Ыунпуу, в том, что он работает и в обратном режиме: не только производит электричество, но и может производить водород из электричества. Если остается больше солнечной или ветряной энергии, на топливный элемент пускают воду и получают водород, который можно хранить. Это дает возможность запасать энергию солнца и ветра на черный день. Сейчас, например, летом нельзя запастись солнечной энергией, а зимой ее использовать. С помощью топливного элемента можно произвести из нее водород, который можно запасать на зиму.

Запасы водорода летом

«Я всегда говорил, что для глобальной энергетики необходимы три вещи: солнце, ветер и вода. И все проблемы будут решены. Энергия солнца и ветра – метод, по дешевизне не имеющий конкурентов в мире. Большие газовые станции примерно на 50% дороже, угольные электростанции уже в два с лишним раза дороже, а нынешняя атомная энергия – в три раза дороже», - сказал Ыунпуу.

Проблемой солнечной и ветряной энергии до сих пор было то, что невозможно производить ее в больших объемах из-за невозможности хранения – сеть не в состоянии ее принять. И здесь палочкой-выручалочкой оказывается новая технология хранения.