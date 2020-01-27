Завод Nitrofert в Кохтла-Ярве распилят на металлолом

Простаивающий с 2015 года завод по производству химических удобрений Nitrofert в Кохтла-Ярве начали разбирать.
В письме компании Axic Tech Estonia, обратившейся в городскую управу Кохтла-Ярве с просьбой посодействовать в строительстве подъездной дороги, упоминается завод Nitrofert, где начался демонтаж оборудования, сообщает Rus.ERR.
Бывший директор завода Nitrofert Николай Куташев сказал, что потихоньку завод убирают, потому что запускать старое производство после стольких лет простоя не имеет смысла. Он сомневается, что на его месте будет построен новый завод, так как это дорого и на старом месте неудобно.
У компании Nitrofert больше нет сайта в Эстонии, а владелец кохтла-ярвеского завода - австрийская фирма Ostchem - на вопросы о планах на завод Nitrofert пока не ответила.