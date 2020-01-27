Завод Nitrofert в Кохтла-Ярве распилят на металлолом

Бывший директор завода Nitrofert Николай Куташев сказал, что потихоньку завод убирают, потому что запускать старое производство после стольких лет простоя не имеет смысла. Он сомневается, что на его месте будет построен новый завод, так как это дорого и на старом месте неудобно.