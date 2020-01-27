Послание Федеральному собранию и отставка правительства повысили рекордно низкий рейтинг Путина

По данным ФОМ, по 26% россиян назвали самыми запомнившимися событиями послание президента и отставку правительства, а доверие Путину и оценка его деятельности как президента выросли на 2 п. п. (соответственно с 56 до 58% и с 60 до 62%). У ВЦИОМа рейтинг одобрения деятельности вырос с 62,3 до 65,4%, а уровень доверия - с 68,9 до 71,5%, достигнув таким образом значений ноября 2019 года, передает NEWSru.

Накануне послания доверие к Путину снизилось до 68,9% - это минимум с мая 2019 г., когда ВЦИОМ начал задавать закрытый вопрос о доверии с перечислением фамилий. В открытом опросе, когда респонденты сами называют политиков, рейтинг Путина в декабре впервые за все время исследований опустился ниже 30%. В то же время ВЦИОМ прекратил замерять доверие к Медведеву, хотя лидеры других парламентских партий - Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов в списке есть. ФОМ тоже не замеряет рейтинги экс-премьера.

Как заявил «Ведомостям» ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман, о каких-либо тенденциях в отношении рейтинга президента говорить рано. Нынешний рост связан не столько с посланием, сколько с отставкой правительства - люди надеются, что новое будет эффективнее.

Кроме того, в послании прозвучали несколько важных для россиян вещей вроде материнского капитала и индексации пенсий, тогда как суть конституционных поправок понимают отнюдь не все. Тех, кто положительно оценивал правительство, его отставка не сильно напугала, а настроенные отрицательно восприняли ее хорошо. О рейтингах нового премьера Михаила Мишустина можно будет говорить примерно через месяц, когда россияне смогут оценить первые результаты его работы.

Рост рейтинга президента вызван прежде всего сильным посланием, поскольку поднятые в нем темы «попали в нерв общества», полагает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, инициативы президента восприняты как правильные, реалистичные и своевременные, а отставка непопулярного правительства воспринимается как демонстрация готовности президента перейти от слов к делу.

Что же касается рейтингов, то больше всего на них влияют совпадение или расхождение действий власти и ожиданий общества. В 2019 году повышение рейтингов обычно связывалось с успехами во внешней и внутренней политике, а снижение - с неудачами в экономике и социальной политике. Между тем в обозримом будущем станет ясно, как повлияла отставка на авторитет и популярность Дмитрия Медведева, который остается главой «Единой России».