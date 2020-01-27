Фото ⟩ На перекрестке с выключенными светофорами столкнулись два автомобиля

Полиция получила сообщение об аварии на Тартуском шоссе в Таллинне в 12:10. Ее участниками стали автомобили Toyota и Škoda. К счастью, никто не пострадал, и в дальнейшем этим происшествием будут заниматься страховые службы, рассказал Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.