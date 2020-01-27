Галерея ⟩ Призывников проводили в армию со слезами на глазах

Большинство из призывников будут нести службу в рядах военной полиции, чуть меньше - в подразделениях 1-й и 2-й пехотной бригады.

Сегодня до полудня перед автобусом возле Пярнуского концертного дома собрались несколько десятков срочников вместе с провожающими их родителями, невестами и друзьями, пишет Pärnu Postimees.

«Такое волнение, будто снова идешь в первый класс», - описывает свои чувства приступающий к службе Грегор. Он не стал ждать повестки в военкомат и сам вызвался пройти 11-месячную службу в армии. Он должен отправиться в Таллиннский караульный батальон.

Кристьян и Урмо после получения повестки решили на 11 месяцев поставить работу на паузу и отправиться служить. Первый из них должен был начать службу летом, но попросил отправиться в армию раньше.