Галерея ⟩ Призывников проводили в армию со слезами на глазах
Сегодня, 27 января, в первый призыв нового года к прохождению срочной службы в рядах эстонской армии приступило чуть более 400 молодых людей.
Большинство из призывников будут нести службу в рядах военной полиции, чуть меньше - в подразделениях 1-й и 2-й пехотной бригады.
Сегодня до полудня перед автобусом возле Пярнуского концертного дома собрались несколько десятков срочников вместе с провожающими их родителями, невестами и друзьями, пишет Pärnu Postimees.
«Такое волнение, будто снова идешь в первый класс», - описывает свои чувства приступающий к службе Грегор. Он не стал ждать повестки в военкомат и сам вызвался пройти 11-месячную службу в армии. Он должен отправиться в Таллиннский караульный батальон.
Кристьян и Урмо после получения повестки решили на 11 месяцев поставить работу на паузу и отправиться служить. Первый из них должен был начать службу летом, но попросил отправиться в армию раньше.
Впервые январский призыв был перенесен на четыре недели. Согласно постановлению министра обороны за прошлый год, срок призыва в январе был перенесен на четыре недели, в июле и октября — на две недели. «Изменение вызвано тем, чтобы молодые люди, которые после службы хотят продолжить обучение в высшем учебном заведении, могли сдать вступительные экзамены до срочной службы», - уточнила советник по связям с общественностью Департамента оборонных ресурсов Анне Освет, добавив, что изменение сроков также способствует лучшей согласованности учебного цикла Сил обороны с организацией обучения в высших учебных заведениях.