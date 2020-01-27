Правительство направило увязанный с голосованием о доверии проект пенсионной реформы в Рийгикогу

По аналогии со сменой фонда человек может перемещать свои средства между инвестиционным счетом и фондами второй ступени. Например, попробовать какое-то время инвестировать самостоятельно, прийти к выводу, что для него это не лучший вариант, и снова обратиться к пенсионному фонду.

Средства пенсионного инвестиционного счета можно инвестировать так же, как и средства, лежащие на обычном инвестиционном счету – например, вкладывать их в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Средства, изымаемые в пенсионном возрасте, подлежат налоговым льготам

Каждый человек, вступая в пенсионный возраст, сможет сам выбирать, забрать всю накопленную сумму разом или превратить ее в пожизненную или ограниченную определенным сроком пенсию. Если средства второй пенсионной ступени изымаются в форме пожизненной пенсии или долговременной пенсии с ограниченным сроком, когда деньги делятся как минимум на количество лет, которое человек может прожить в среднем, то с этих платежей подоходный налог взыматься не будет.

В случае, если речь идет о более кратковременной пенсии или изъятии всех средств разом, то подоходного налога придется заплатить меньше, чем при досрочном изъятии средств – 10 процентов вместо обычных 20.

На пенсию из второй ступени можно выйти максимум на пять лет раньше пенсионного возраста, а также в том случае, если у человека диагностировано отсутствие трудоспособности (в значении категории потери трудоспособности).

Выплаты не влияют на учет необлагаемого налогом дохода.

Выход из второй ступени

В сравнении с действующим порядком после вступления поправок к силу желающие смогут прекратить копить пенсию второй ступени. Это можно сделать двумя способами:

• человек прекращает выплаты, но оставляет уже собранные средства в фонде, чтобы они продолжали расти;

• человек выходит из второй ступени, забирая накопленные средства. На этом его выплаты во вторую ступень заканчиваются.

Если человек вышел из второй пенсионной ступени, все равно, остановив ли платежи или полностью изъяв накопленные средства, по прошествии десяти лет у него появится возможность вновь присоединиться. После этого он сможет при желании еще раз покинуть вторую ступень, пробыв в ней не менее 10 лет, – завершив платежи или же полностью изъяв средства.

Если человек выходил из второй ступени дважды, присоединиться к ней вновь он больше не сможет. Таким образом накопление средств во второй пенсионной ступени прекратится и в пенсионном возрасте человеку придется рассчитывать в основном на пенсию из первой ступени.

Изымая средства из фонда, следует иметь в виду, что выплата осуществляется один раз и в полном объеме накопленных средств. С выплаты нужно будет заплатить подоходный налог в размере 20 процентов, однако на учете необлагаемого налогом минимума эта выплата никак не скажется.