Экологические объединения: строительство АЭС содержит серьезные риски

По мнению EKO, строительство в Эстонии небольшого реактора III+ поколения создало бы новые экологические проблемы, а не позволило их решить, сообщил BNS в понедельник представитель палаты.

В случае строительства модульного реактора III+ поколения, как планирует Fermi Energia, в Эстонии пришлось бы заниматься захоронением радиоактивных отходов с опасным для жизни уровнем излучения, безопасность которых государству пришлось бы своими средствами обеспечивать на тысячи лет, сообщила палата.

История также показывает, что на АЭС II и III поколения всегда присутствует риск катастроф. Хотя поблизости от Эстонии уже действуют АЭС, строительство новой местной станции только повысило бы риск аварий.

Чтобы поддерживать работу АЭС, Эстонии пришлось бы импортировать ядерное топливо, технологию и ноу-хау. Это поставило бы Эстонию в постоянную зависимость от зарубежных импортеров, кроме того, это решение не было бы разумным с учетом существования местных ресурсов возобновляемой энергии, считает палата.

Строительство АЭС означает для государства не просто выдачу разрешения на строительство. Потребуются также реорганизация и поиск ресурсов в ряде сфер — от новых законов и подготовки чиновников до прокладки обеспечивающей безопасность инфраструктуры и создания у населения первичной информированности. Затраты на создание возможностей для одного производителя электроэнергии были бы с точки зрения государства непропорциональными и не неизбежными, вместо них следовало бы сфокусироваться на уже использующихся решениях в области возобновляемой энергии.

Чтобы вернуть крупную инвестицию, АЭС пришлось бы проработать около 40 лет, в быстро меняющемся мире это означает серьезный экономический риск и опасность, что при возникновении проблем налогоплательщику придется спасать проект, считает EKO.