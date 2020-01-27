Картина дня: крушение самолета, рекордное количество штрафов и Международный день памяти жертв Холокоста

В Афганистане разбился самолет. На борту было 110 человек

Пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал 1T. Пресс-секретарь губернатора Газни Африф Нури сообщил телеканалу, что специалисты направились к месту катастрофы. Читать далее...

Ключ к климатической нейтральности хранится в Юлемисте

Пока политики спорят и ищут все новые предлоги для сохранения сланцевой энергетики, в городке Юлемисте в Таллинне разрабатываются изобретения, которые могут избавить нас от проклятия СО2. Читать далее...

Современные рабочие платформы лишают безработных компенсаций

Если получающий от Кассы страхования от безработицы компенсацию человек хочет подзаработать, в том числе и посредством дигитальной платформы, он утратит право на получение компенсации. Таким образом, у людей, выполняющих такую работу, нет никаких социальных гарантий. Но в ближайшие годы ситуация должна измениться. Читать далее...

Проверка факта: закрытие «Спутника» было незаконным?

В начале года распустили эстонскую редакцию «Спутника». Банки Эстонии перестали обслуживать «Спутник», и работникам пришлось освободить арендуемые помещения. Поскольку «Спутник» является международным крылом российского новостного агентства «Россия Сегодня», закрытие портала в Эстонии подняло серьезную волну критики в России. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян написала открытое письмо Керсти Кальюлайд, в котором выразила решительный протест против решения, принятого Эстонией. Читать далее...

Керсти Кальюлайд: ложь и полуправда могут стать почвой для нового зла

Забвение, ложь и полуправда могут стать почвой для нового зла, отметила президент ЭР Керсти Кальюлайд в своей речи, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. Читать далее...

Сокращенное производство и мобильные камеры принесли рекордное количество штрафов

После узаконивания сокращенного производства и появления переносных камер слежения за скоростью полицейская штрафовательная машина заработала на полную мощь, что в прошлом году привело к назначению рекордного количества штрафов. Читать далее...

«Я лежала на горе трупов, но не сдалась». Как выжили и как живут последние свидетели Холокоста

Это одни из последних свидетельниц Холокоста. Эти женщины, а тогда - маленькие девочки, выжили чудом. Но на этом их борьба не закончилась. Каждая из них нашла свой непростой путь, чтобы привыкнуть к мирной жизни и стать ее частью. А еще - найти силы рассказать свою историю. Хотя, даже спустя 75 лет, им все еще нелегко говорить. Читать далее...

В Эстонии 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста

Сегодня, 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В честь этого в 13.00 на таллиннском еврейском кладбище Рахумяэ (Рахумяэ-теэ, 8а) пройдет государственная церемония поминовения. Сегодня исполняется 75 лет со дня освобождения концлагеря Освенцим. Читать далее...

Юферева-Скуратовски: изменения в законе ликвидируют проблему безгражданства нынешних и будущих детей

Завтра в Рийгикогу состоится третье чтение законопроекта об упрощенном предоставлении гражданства детям серопарспортников и граждан третьих стран. Читать далее...

Правительство направило увязанный с голосованием о доверии проект пенсионной реформы в Рийгикогу