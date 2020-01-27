Картина дня: крушение самолета, трагическое ДТП в Таллинне и рекордное количество штрафов

В Афганистане разбился самолет

Представитель движения "Талибан" заявил, что бойцы этой группировки сбили американский военный самолет в небе над провинцией Газни на востоке Афганистана. Читать далее...

В Таллинне насмерть сбили женщину

Сегодня, 27 января, в 20 часов в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в Таллинне на Нарвском шоссе, где погибла переходившая дорогу и попавшая под колеса машины женщина. Читать далее...

Ключ к климатической нейтральности хранится в Юлемисте

Пока политики спорят и ищут все новые предлоги для сохранения сланцевой энергетики, в городке Юлемисте в Таллинне разрабатываются изобретения, которые могут избавить нас от проклятия СО2. Читать далее...

Современные рабочие платформы лишают безработных компенсаций

Если получающий от Кассы страхования от безработицы компенсацию человек хочет подзаработать, в том числе и посредством дигитальной платформы, он утратит право на получение компенсации. Таким образом, у людей, выполняющих такую работу, нет никаких социальных гарантий. Но в ближайшие годы ситуация должна измениться. Читать далее...

Проверка факта: закрытие «Спутника» было незаконным?

В начале года распустили эстонскую редакцию «Спутника». Банки Эстонии перестали обслуживать «Спутник», и работникам пришлось освободить арендуемые помещения. Поскольку «Спутник» является международным крылом российского новостного агентства «Россия Сегодня», закрытие портала в Эстонии подняло серьезную волну критики в России. Главный редактор «России Сегодня» Маргарита Симоньян написала открытое письмо Керсти Кальюлайд, в котором выразила решительный протест против решения, принятого Эстонией. Читать далее...

Керсти Кальюлайд: ложь и полуправда могут стать почвой для нового зла

Забвение, ложь и полуправда могут стать почвой для нового зла, отметила президент ЭР Керсти Кальюлайд в своей речи, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. Читать далее...

Сокращенное производство и мобильные камеры принесли рекордное количество штрафов

После узаконивания сокращенного производства и появления переносных камер слежения за скоростью полицейская штрафовательная машина заработала на полную мощь, что в прошлом году привело к назначению рекордного количества штрафов. Читать далее...

«Я лежала на горе трупов, но не сдалась». Как выжили и как живут последние свидетели Холокоста

Это одни из последних свидетельниц Холокоста. Эти женщины, а тогда - маленькие девочки, выжили чудом. Но на этом их борьба не закончилась. Каждая из них нашла свой непростой путь, чтобы привыкнуть к мирной жизни и стать ее частью. А еще - найти силы рассказать свою историю. Хотя, даже спустя 75 лет, им все еще нелегко говорить. Читать далее...

Видео: в Таллинне прошел полицейский рейд, за два часа поймали 97 водителей

В Таллинне полиция и МуПо утром организовали на улице Гонсиори рейд, чтобы поймать тех водителей, которые игнорируют Закон о дорожном движение и едут по полосе для общественного транспорта. Читать далее...

В Эстонии 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста

Сегодня, 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В честь этого в 13.00 на таллиннском еврейском кладбище Рахумяэ (Рахумяэ-теэ, 8а) пройдет государственная церемония поминовения. Сегодня исполняется 75 лет со дня освобождения концлагеря Освенцим. Читать далее...

Юферева-Скуратовски: изменения в законе ликвидируют проблему безгражданства нынешних и будущих детей

Завтра в Рийгикогу состоится третье чтение законопроекта об упрощенном предоставлении гражданства детям серопарспортников и граждан третьих стран. Читать далее...

На месте строительства многоквартирного дома нашли останки десятков людей

Пять лет назад был утверждена детальная планировка на Тууле, 2b, которая позволяет на уже давно пустующем участке земли построить двухэтажный дом с четырьмя квартирами. Сейчас его стали строить, но еще до начала масштабных работ там стали суетиться археологи. Читать далее...

Правительство направило увязанный с голосованием о доверии проект пенсионной реформы в Рийгикогу