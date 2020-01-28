Анна Леванди: эстонское фигурное катание на подъеме

Анна Леванди в интервью Rus.Postimees рассказала, довольна ли она оценками, выставленными судьями, чего не хватает эстонскому фигурному катанию и почему с воспитанницами Тутберидзе пока что сражаться почти невозможно.

- Справедливы ли, по вашему мнению, оценки за исполнение, выставленные судьями в Граце Эве-Лотте Кийбус? Над чем необходимо поработать в плане исполнения программ?

- Эва-Лотта получила четвертое место за техническое исполнение в произвольной, уступив только российским девочкам. Эта оценка - то, что Эва-Лотта показала в своей программе и к этой оценке не придерешься. А что касается второй оценки, за представление программы, то нельзя сказать, что оценка субъективная. Она тоже объективная, но она немножко где-то зарабатывается рейтингом, стабильностью фигуристки и зарабатывается годами. Конечно, Эва-Лотта могла бы получить оценку и выше, если бы выступала в следующей разминке.

Катание Эвы-Лотты ничуть не слабее тех, кто выступал после нее. У Кийбус две шикарные программы, есть свой оригинальный стиль катания, которым Эва-Лотта отличается от других спортсменок. Эва-Лотта красивая, оригинальная, особенная спортсменка, и не случайно организаторы чемпионата Европы пригласили ее и на показательные выступления. Эва-Лотта впервые выступала на чемпионате Европы. Она как бы "новенькая" для судей. Судьи были к ней как бы к ней не готовы. Они должны заранее готовить себя к "восьмеркам", "девяткам", "десяткам", "шестеркам". И это зарабатывается из года в год стабильностью. Если стабильное, красивое катание будет продолжаться, то вместе с высокими оценками за технику придут и высокие вторые оценки. Думаю, что Эва-Лотта уже сейчас могла бы получить более высокие оценки, ведь и программы у нас отличные, и костюмы, которые нам сшила эстонский дизайнер Кятлин Бахман... Просто судьи пока еще не были готовы, не созрели. Но ничего, будем работать, совершенствоваться, доказывать.

- Через полтора месяца стартует чемпионат мира в Монреале. Как будет проходить подготовка к этому старту? Планируются ли сборы за рубежом?

- Для начала Кийбус необходимо восстановиться после повреждений, которые она получила на чемпионате Европы. А затем будет работать по плану, который включает ежедневные тренировки. Будем укреплять программу, накатывать ее. Работать как над первой, так и над второй оценкой. На месте стоять нельзя: кто стоит на месте, тот начинает проигрывать. Будут ли сборы за рубежом? Нет, нам никуда ездить не надо. Будем готовиться дома, Таллиннская спортивная школа предоставляет нам все условия для тренировок, за что мы им благодарны."

- Какие проблемы сейчас стоят перед вами как тренером в материальном плане? Чего вам не хватает для того, чтобы результаты были стабильно высокие?