Анна Леванди: эстонское фигурное катание поднимается

B субботу Эва-Лотта Кийбус, воспитанница серебряной призерки ЧМ-1984 и многократной бронзовой призерки чемпионатов Европы Анны Леванди (Кондрашовой), повторила достижение Елены Глебовой, став седьмой в женском одиночном катании.
Анна Леванди в интервью Rus.Postimees рассказала, довольна ли она оценками, выставленными судьями, чего не хватает эстонскому фигурному катанию и почему с воспитанницами Тутберидзе пока что сражаться почти невозможно.
- Справедливы ли, по вашему мнению, оценки за исполнение, выставленные судьями в Граце Эве-Лотте Кийбус? Над чем необходимо поработать в плане исполнения программ?
- Эва-Лотта получила четвертое место за техническое исполнение в произвольной, уступив только российским девочкам. Эта оценка - то, что Эва-Лотта показала в своей программе и к этой оценке не придерешься. А что касается второй оценки, за представление программы, то нельзя сказать, что оценка субъективная. Она тоже объективная, но она немножко где-то зарабатывается рейтингом, стабильностью фигуристки и зарабатывается годами. Конечно, Эва-Лотта могла бы получить оценку и выше, если бы выступала в следующей разминке.
Катание Эвы-Лотты ничуть не слабее тех, кто выступал после нее. У Кийбус две шикарные программы, есть свой оригинальный стиль катания, которым Эва-Лотта отличается от других спортсменок. Эва-Лотта красивая, оригинальная, особенная спортсменка, и не случайно организаторы чемпионата Европы пригласили ее и на показательные выступления. Эва-Лотта впервые выступала на чемпионате Европы. Она как бы "новенькая" для судей. Судьи были к ней как бы к ней не готовы. Они должны заранее готовить себя к "восьмеркам", "девяткам", "десяткам", "шестеркам". И это зарабатывается из года в год стабильностью. Если стабильное, красивое катание будет продолжаться, то вместе с высокими оценками за технику придут и высокие вторые оценки. Думаю, что Эва-Лотта уже сейчас могла бы получить более высокие оценки, ведь и программы у нас отличные, и костюмы, которые нам сшила эстонский дизайнер Кятлин Бахман... Просто судьи пока еще не были готовы, не созрели. Но ничего, будем работать, совершенствоваться, доказывать.
- Через полтора месяца стартует чемпионат мира в Монреале. Как будет проходить подготовка к этому старту? Планируются ли сборы за рубежом?
- Для начала Кийбус необходимо восстановиться после повреждений, которые она получила на чемпионате Европы. А затем будет работать по плану, который включает ежедневные тренировки. Будем укреплять программу, накатывать ее. Работать как над первой, так и над второй оценкой. На месте стоять нельзя: кто стоит на месте, тот начинает проигрывать. Будут ли сборы за рубежом? Нет, нам никуда ездить не надо. Будем готовиться дома, Таллиннская спортивная школа предоставляет нам все условия для тренировок, за что мы им благодарны."
- Какие проблемы сейчас стоят перед вами как тренером в материальном плане? Чего вам не хватает для того, чтобы результаты были стабильно высокие?
- Сейчас никто не работает в фигурном катании в одиночку. У всех сейчас есть свои команды. Команда Тутберидзе, команда Водорезовой, команда Орсера... Одному человеку очень тяжело охватить все аспекты фигурного катания - прыжки, хореографию, вращение... У нас в этом плане нехватка ресурсов. Нельзя сказать, что у нас нет людей, но специалистов именно мирового уровня у нас нет. Поэтому мне приходится брать почти все все на себя. С постановками программ вопрос решен Обе программы поставил для Эвы-Лотты один из лучших хореографов мира Бенуа Ришо. Программы, я считаю, шикарныe, и сейчас мы работаем над ними.
В Таллинне с нами работает хореограф Антон Баршай, которому я очень благодарна, но мне не хватает специалиста по шагам, который занимался бы работой над скольжением, отдельно можно было бы заниматься ледовыми программами... Мне не хватает именно команды. Но это и люди, это и финансы. Мы в Эстонии - любители, мы все делаем за свой счет, в отличие от того, как дело поставлено в России: там спортсмены не то что не платят за создание условий, так еще и получают огромные стипендии от государства. У нас такого подхода нет. Это отличает спорт российский, который является профессиональным, от нашего любительского.
Я очень горда и за спортсменов, и за себя, и за эстонское фигурное катание: мы движемся, мы поднимаемся. Александр Селевко показал после короткой программы на ЧЕ девятое место, он доказал, что мужское одиночное катание у нас поднимается, а за ним идут его младший брат Михаил, потом Арлет Леванди, ставший чемпионом в командном зачете на юношеской Олимпиаде. У девочек за Эвой-Лоттой идет Нина Петрыкина, и еще ряд спортсменок подтягивается. Сейчас мы поднимаемся волной, подъем идет не массовый, но это и не единичные спортсмены. А значит, есть конкуренция. И мальчики и девочки борются за свои места, а значит будут идти вперед и развиваться.
- На чемпионате Европы в женском одиночном катание весь пьедестал оккупировали российские фигуристки, воспитанницы Этери Тутберидзе. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. На троих им меньше 50 лет. Как вы относитесь к отсутствию конкуренции в женском катании: не пора ли вводить возрастной ценз, чтобы женское фигурное катание не превратилось в детское?
- Девочки у Тутберидзе шикарные. Четырехоборотные прыжки восхищают. Однако мы все понимаем, что в нашей стране - да и в Европе и США -таких возможностей, как у Тутберидзе нет. У нас даже нет такой культуры общества, чтобы тренировать детей с самого малого возраста как взрослых. Это должны быть такие культурные условия в обществе, чтобы общество не сопротивлялось. У нас все построено по-другому, поэтому создать школу в таком виде, как в России, невозможно.
Но воспитанницы Тутберидзе открыли нам новое представление о фигурном катании. Это здорово, на них все смотрят и тянутся за ними по мере возможностей. У Тутберидзе другие задачи: не воспитать Иванову, Петрову, Сидорову и вести ее десять лет, чтобы она радовала народ, а держать российское фигурное катание на пьедестале. С чем Тутберидзе и справляется. Выбор у нее огромный. К ней приезжают со всей страны десятилетние спортсмены с полным набором тройных прыжков, со всеми растяжками и вращениями, отлично подготовленные. И они приезжают к ней выходить на самый высокий уровень.
Плюс ко всему на Тутберидзе работает огромная команда: те, кого мы видим по телевизору, - это меньше половины коллектива, который на нее работает. У нее есть отличные тренеры в зале, детские тренеры... Это система, и она растит все новых и новых звездочек. И эта система не изменится. Единственная угроза этой системы - повышение возрастного ценза.
Если поднимут возрастной ценз до 17 лет, будет уже немного другая картина: взросление нельзя сдерживать до бесконечности, а там уже возникают координационные проблемы, страх перед прыжками. Поэтому будет интересно, как девушки смогут прыгать сложные четверные прыжки, хотя пример Лизы Туктамышевой показывает, что их можно выучить и в 25 лет. Вот что радует и обнадеживает: может наши спортсменки научатся делать четверные прыжки - пусть не в 15 лет, но может в 20-25.
Поднимать возрастной ценз только до 16 лет особого смысла нет - организм справится с огромными нагрузками, а вот до 17 - было бы интересно посмотреть, это уже другая грань. В этом случае очень многое может измениться. Лично мне хотелось бы видеть женское катание. Молодые девушки интересно выглядят на льду, но, конечно, технический уровень не должен опускаться.
- Какая задача стоит перед Эвой-Лоттой Кийбус на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию?
- Задача будет такой же, как и на других турнирах: выполнить стопроцентный прокат. Короткая программа в Граце была на 90 процентов, произвольная - на все сто. Если удастся в Монреале откатать программы на все сто, то будет очень и очень неплохой результат. Какой? Тут все зависит от конкурентов: как они прокатают, как они справятся со своими программами. Поэтому я даже не пытаюсь загадывать...