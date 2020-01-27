Эстонский бизнесмен продал свои финансовые фирмы владельцу браузера Opera

«Использование финансовых услуг стоит на пороге крупных перемен. Мы видим большой потенциал в том, чтобы улучшить такие услуги и упростить их использование. С нетерпением ждем реализации наших будущих планов в сфере финансовых технологий, связанных как с Pocosys, так и с нашим собственным брендом», - прокомментировал сделку вице-президент Opera Кристиан Колондра.