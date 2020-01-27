Эстонский бизнесмен продал свои финансовые фирмы владельцу браузера Opera

Владеющая браузером Opera норвежская интернет-компания Opera Limited купила предлагающие финансовые и платежные услуги предприятия Pocosys и Pocopay, основным акционером которых является эстонский бизнесмен Индрек Нейвельт.
Стороны не разглашают точную сумму покупки, но Нейвельт признал, что она исчисляется миллионами евро, передает Rus.ERR.
«Использование финансовых услуг стоит на пороге крупных перемен. Мы видим большой потенциал в том, чтобы улучшить такие услуги и упростить их использование. С нетерпением ждем реализации наших будущих планов в сфере финансовых технологий, связанных как с Pocosys, так и с нашим собственным брендом», - прокомментировал сделку вице-президент Opera Кристиан Колондра.