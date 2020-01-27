Пн, 27.01.2020
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В Атлантическом океане перехвачена напичканная кокаином яхта

Фото иллюстративное.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

В Атлантическом океане сегодня во время сильного шторма была перехвачена яхта с двумя тоннами кокаина на борту, сообщает португальская полиция о результате международной операции, сообщает BNS.

Яхта была перехвачена португальскими военно-морскими и воздушными силами. Стоимость двух тонн кокаина на черном рынке составляет более 70 миллионов евро. Отмечается, что операция проходила в очень тяжелых погодных условиях. Во время операции были также задержаны двое мужчин.   

Помимо Португалии в операции также участвовали полицейские Бразилии, США, Великобритании, Франции и Испании.

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