В Атлантическом океане перехвачена напичканная кокаином яхта

В Атлантическом океане сегодня во время сильного шторма была перехвачена яхта с двумя тоннами кокаина на борту, сообщает португальская полиция о результате международной операции, сообщает BNS.
Яхта была перехвачена португальскими военно-морскими и воздушными силами. Стоимость двух тонн кокаина на черном рынке составляет более 70 миллионов евро. Отмечается, что операция проходила в очень тяжелых погодных условиях. Во время операции были также задержаны двое мужчин.
Помимо Португалии в операции также участвовали полицейские Бразилии, США, Великобритании, Франции и Испании.