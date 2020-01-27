В Атлантическом океане перехвачена напичканная кокаином яхта

Яхта была перехвачена португальскими военно-морскими и воздушными силами. Стоимость двух тонн кокаина на черном рынке составляет более 70 миллионов евро. Отмечается, что операция проходила в очень тяжелых погодных условиях. Во время операции были также задержаны двое мужчин.