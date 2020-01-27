Меж двух городов: садоводы из Силламяэ много лет не могут добиться ремонта дороги в Нарва-Йыэсуу

Дорога в одном городе, а пользователи - в другом

Леонид Кордас, председатель СТ “Конна”, рассказал, что дорога, которой пользуются садоводы, всего 1,8 км длиной. По данным председателей, в “Конна” и “Ромашке” в сумме около 500 домов, в дачный сезон движение на единственной дороге к этим домам весьма оживленное. Машины на грунтовой дороге создают облака пыли и петляют, объезжая выбоины. Поскольку здесь ездят и велосипедисты, ходят мамы с колясками, садоводы называют ситуацию опасной.

По словам садоводов, к ним отказываются ездить таксисты, сложно проехать машине скорой помощи. По словам председателя СТ “Ромашка” Людмилы Шур, одна, а затем другая фирма открывали в садах магазинчик, но закрыли, в том числе и из-за состояния дороги.

“Когда здесь начали разрабатывать карьер “Нарва”, для карьера построили эту дорогу. Она была асфальтовой, здесь даже ходил автобус, - рассказала председатель товарищества “Ромашка”. - А сейчас люди в унизительной ситуации. Мэр города Силламяэ меня уже не принимает. Он сказал, что это не силламяэская дорога и не о чем здесь говорить”.

Дорога действительно находится не на территории города Силламяэ, соответственно, город не обязан ее ремонтировать. Раньше эта была территория волости Вайвара, а теперь - города Нарва-Йыэсуу, с которым волость объединилась в ходе административной реформы. С другой стороны местные власти дорогу тоже не ремонтируют.

“Обращались в волость Вайвара, нам ответили - вы не наши, вы все живете в городе Силламяэ, и у нас на вас ресурсов нет”, - рассказал Леонид Кордас.

“Нам говорят, что мы не местные жители. Налоги мы платим в Силламяэ. И получается, мы здесь никто”, - говорит Людмила Шур.

Карьеру “Нарва”, который когда-то построил дорогу и ремонтировал ее, теперь дорога не принадлежит.

“Лет 20 мы ведем эти переговоры. Все очень активизируются перед выборами, а в остальное время на нас внимания не обращают”, - замечает председатель садоводства Конна.

Превратилась из асфальтовой в грунтовую

Леонид Кордас рассказал, что однажды волостные власти предложили садоводческим товариществам поучаствовать в ремонте деньгами - вложить 30%. Руководители товариществ стали собирать взносы на ремонт Но часть садоводов заявили, что это незаконно, дорогу должна ремонтировать волость, и ремонт снова сорвался.

Интересно, что раньше дорога была асфальтовой. Но асфальт пришел в такую негодность, что местные власти переделали дорогу в грунтовую.

“Сделали геодезию, траншеи провели, должны были посыпать асфальтовой крошкой и закатать. Должно было быть всё нормально. В результате асфальтовой крошки так и не положили, и выбоины стали еще больше, чем раньше”, - рассказал Леонид Кордас.