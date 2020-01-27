Меж двух городов: садоводы из Силламяэ много лет не могут добиться ремонта дороги в Нарва-Йыэсуу

На территории Нарва-Йыэсуу есть два садоводческих товарищества - “Конна” и “Ромашка”. Вместе это несколько сотен участков. Но большинство местных садоводов - жители расположенного в паре километров города Силламяэ. Единственная дорога, ведущая в сады, когда-то была асфальтовой. Сейчас она грунтовая, и ее состояние становится всё хуже и хуже. Местные власти приводить ее в порядок не спешат, поскольку пользуются дорогой жители соседнего самоуправления.
Дорога в одном городе, а пользователи - в другом
Леонид Кордас, председатель СТ “Конна”, рассказал, что дорога, которой пользуются садоводы, всего 1,8 км длиной. По данным председателей, в “Конна” и “Ромашке” в сумме около 500 домов, в дачный сезон движение на единственной дороге к этим домам весьма оживленное. Машины на грунтовой дороге создают облака пыли и петляют, объезжая выбоины. Поскольку здесь ездят и велосипедисты, ходят мамы с колясками, садоводы называют ситуацию опасной.
По словам садоводов, к ним отказываются ездить таксисты, сложно проехать машине скорой помощи. По словам председателя СТ “Ромашка” Людмилы Шур, одна, а затем другая фирма открывали в садах магазинчик, но закрыли, в том числе и из-за состояния дороги.
“Когда здесь начали разрабатывать карьер “Нарва”, для карьера построили эту дорогу. Она была асфальтовой, здесь даже ходил автобус, - рассказала председатель товарищества “Ромашка”. - А сейчас люди в унизительной ситуации. Мэр города Силламяэ меня уже не принимает. Он сказал, что это не силламяэская дорога и не о чем здесь говорить”.
Дорога действительно находится не на территории города Силламяэ, соответственно, город не обязан ее ремонтировать. Раньше эта была территория волости Вайвара, а теперь - города Нарва-Йыэсуу, с которым волость объединилась в ходе административной реформы. С другой стороны местные власти дорогу тоже не ремонтируют.
“Обращались в волость Вайвара, нам ответили - вы не наши, вы все живете в городе Силламяэ, и у нас на вас ресурсов нет”, - рассказал Леонид Кордас.
“Нам говорят, что мы не местные жители. Налоги мы платим в Силламяэ. И получается, мы здесь никто”, - говорит Людмила Шур.
Карьеру “Нарва”, который когда-то построил дорогу и ремонтировал ее, теперь дорога не принадлежит.
“Лет 20 мы ведем эти переговоры. Все очень активизируются перед выборами, а в остальное время на нас внимания не обращают”, - замечает председатель садоводства Конна.
Превратилась из асфальтовой в грунтовую
Леонид Кордас рассказал, что однажды волостные власти предложили садоводческим товариществам поучаствовать в ремонте деньгами - вложить 30%. Руководители товариществ стали собирать взносы на ремонт Но часть садоводов заявили, что это незаконно, дорогу должна ремонтировать волость, и ремонт снова сорвался.
Интересно, что раньше дорога была асфальтовой. Но асфальт пришел в такую негодность, что местные власти переделали дорогу в грунтовую.
“Сделали геодезию, траншеи провели, должны были посыпать асфальтовой крошкой и закатать. Должно было быть всё нормально. В результате асфальтовой крошки так и не положили, и выбоины стали еще больше, чем раньше”, - рассказал Леонид Кордас.
После того, как дорога стала грунтовой, ее периодически выравнивает грейдер. По словам садоводов, основание дороги такое твердое, что тракторист уже отказывается работать, боясь повредить грейдер. Мэр Нарва-Йыэсуу признает, что дорогу, фактически, не ремонтируют, а только поддерживают в нынешнем состоянии.
Жителей Нарва-Йыэсуу там почти нет
Председатель садоводства “Конна” рассказал, что постоянно живет на своем участке, а в прошлом году он с семьей зарегистрировался жителем Нарва-Йыэсуу.
“Власти нас обнадежили, что если наберется человек 30-40, у них будет основание выделить средства для ремонта этой дороги. Сейчас мы ведем такую работу - объясняем людям, чтобы они “прописались” здесь”, - рассказал председатель.
Но далеко не все домики пригодны для постоянного проживания. Зарегистрированы местными жителями лишь несколько человек. Постоянно проживают на дачах, по подсчетам председателей, около 25 человек.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин также отметил, что люди, пользующиеся разбитой дорогой - не жители Нарва-Йыэсуу:
“Город постоянно обслуживает эту дорогу, подсыпает, грейдерует по мере возможности. Состояние дороги действительно бывает критическое. Но деньги на полную ее реконструкцию, полное асфальтирование мы из собственного бюджета не можем выделить. Просто потому, что у нас жителей, которые ею пользуются, практически нет. У нас там два хутора только”.
По словам мэра, ремонт этой дороги не раз обсуждали комиссии по хозяйству, сначала волости Вайвара, потом и города Нарва-Йыэсуу, но каждый раз приходили к одному и тому же решению.
Поскольку почти все садоводы из “Конна” и “Ромашки” живут в Силламяэ, власти Нарва-Йыэсуу пытались подключить к ремонту дороги это самоуправление.
“Мы не раз выходили с предложением к городу Силламяэ, - рассказал Максим Ильин. - Мое личное мнение, если город Силламяэ найдет хотя бы 50% финансирования на приведение этой дороги в порядок, то 50% найдем и мы, несмотря на прямое отсутствие интереса. Тем не менее, со стороны города Силламяэ мы несколько раз получали ответы, что они не считают эту дорогу приоритетной, поскольку она находится на территории другого самоуправления”.