В Таллинне стриптиз-клуб и караоке получили выговор от Языковой инспекции

Языковая инспекция получила жалобу на находящиеся в Старом городе на улице Лай стриптиз-клуб и караоке-клуб, поскольку возле входа первого заведения расположена электронная вывеска с надписью на английском - «Open», а на эстонском вывески нет, а на сайте второго - допущены грамматические ошибки в тексте на эстонском.

Гендиректор Языковой инспекции Ильмар Томуск отметил в отправленном в караоке-бар письме, что на их странице в тексте на эстонском языке есть орфографические и грамматические ошибки, например, «avatud kaks väljaspoolset terrassit», «juua kupp kohvi» и «ootavab».

В своем запросе Томуск попросил стриптиз-клуб добавить к иностранной информации в соответствии с требованием Закона об языке информацию на эстонском языке, а караоке-клуб попросил исправить орфографические и грамматические ошибки на сайте. «Рекомендую для этого использовать человека с очень хорошим знанием эстонского языка», - написал в письме Томуск.

Томуск указал, что в соответствии с Законом о защите прав потребителей информация должна быть правдивой и понятной, и должна предоставляться потребителю на эстонском языке, если только потребитель не согласен получить информацию на другом языке.

Он также добавил, что, согласно Закону о языке, вывески, размещаемые в общественных местах, должны быть на эстонском языке. К установленным в общественных местах вывескам может быть добавлен текст на иностранном языке, но текст на эстонском языке должен быть на первом месте и не должен быть менее заметным, чем на иностранном.