В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на чемпионате Европы

"Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта", — заявил он.

По его мнению, можно ставить вопрос о том, сколько продлится карьера юных фигуристок. Спортивный чиновник привел в качестве примера 17-летнюю Алину Загитову, приостановившую выступления, сравнив при этом ситуацию в российском фигурном катании с "фабрикой".

[Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию.]

Вчера, 10:54

Мишин назвал блистательным прошедший ЧЕ для российских фигуристов

"Спорт живет конкуренцией. Поэтому развитие не очень хорошее", — добавил Дёнсдорф, говоря о российском доминировании в этом виде состязаний.

Сборная России завоевала десять медалей на чемпионате Европы в австрийском Граце, в том числе четыре золота. В соревнованиях одиночниц весь пьедестал заняли ученицы Этери Тутберидзе: Алена Косторная взяла золото, второй стала Анна Щербакова, а бронзовую награду завоевала Александра Трусова.